Печалбата на ЦКБ през четвъртото тримесечие намалява до 85.48 млн. лева

Нетната печалба на „Централна кооперативна банка“ АД в края на четвъртото тримесечие е в размер на 85.48 млн. лева, показват данните от междинния финансов отчет на кредитната институция. За сравнение, през същия период на 2024 година, тя е била 95.9 млн. лева.

Основният доход на една акция при ЦКБ в края на декември намалява до 0.67 лева, докато през 2024-а беше 0.75 лева.

Данните в финансовия отчет показват

спад в нетния доход от лихви до 210.18 млн. лева

при 221.57 милиона в края на 2024 година. Нетният доход от такси и комисионни също намалява – от 51.69 млн. лв. до 50.94 милиона в края на декември 2025-а.

Активите на ЦКБ в края на декември са на стойност 10.32 млрд. лева. А банката запазва шестото си място в класацията на БНБ по показателя „Балансова стойност на активите“ на търговските банки у нас. Спрямо година по-рано е постигнато увеличение на активите с 13.57 процента. В сравнение с третото тримесечие балансовата стойност на активите отбелязват също ръст – със 414.03 млн. лева.

В края на 2025 година

предоставените кредити и аванси на клиенти възлиза на 3.32 млрд. лева.

Техният размер се увеличава на годишна база с 5.49%, а спрямо третото тримесечие повишението е с 0.61 на сто.

В края на декември задълженията на ЦКБ към другите депозитанти заемат 99 процента от общите задължения на банката. Тяхната стойност е в размер на 9.18 млрд. лева. Нарастването на тези суми в сравнение със същия месец на 2024 година е с 12.96 на сто, отчитат от дружеството. Спрямо третото тримесечие има ръст от 3.45 на сто.

Рискове

Потенциални негативни ефекти биха настъпили, ако търговските спорове прерастнат във всеобхватни икономически войни и доведат до негативни ефекти за икономиките от еврозоната, които да навлязат в процес на рецесия през 2026 г., която е много важна за икономиката на България поради влизането ѝ в еврозоната, отбелязват от банката.

Облигации

„Централна кооперативна банка“ ще издаде емисия безналични, необезпечени, лихвоносни, поименни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми облигации. Те ще бъдат структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите на Глава Тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Решение за това беше гласувано от извънредното общо събрание на акционерите на 18 декември. Общата номинална и емисионна стойност на емисията ще е до 50 000 000 евро. Дълговите книжа са разпределени в 500 облигации всяка с номинална и емисионна стойност по 100 000 евро всяка. Срокът на емисията е 4 години.

Най-голям акционер е „ЦКБ Груп“ ЕАД с дял от 61.05% от капитала.

“Химимпорт” АД притежава 8.24%, ЗАД „Армеец“ – със 7.07%, и УПФ „Съгласие“ с 6.98% от книжата на кредитната институция.

Към края на четвъртото тримесечие членовете на Управителния и Надзорния съвет на ЦКБ не са притежавали акции на банката, която управляват.

Между октомври и декември банката не е начислявала или изплащала дивиденти на своите акционери.

Акциите на “Централна кооперативна банка” се търгуват на „Българска фондова борса“. През последните дванадесет месеца котировките им добавяха стойност като в момента вече струват по 1.84 евро за един брой. А по този начин инвеститорите оценяват ЦКБ на 233 919 145 евро.