Оставиха в ареста двойката от Царевец, измъчвала животни

Районният съд в Свищов наложи най-тежката мярка „задържане под стража“ на обвиняемите Анита Вачкова и Детелин Аврамов за насилие над животни, информират от БТА. Наблюдаващият прокурор по делото Калинка Тодорова заяви, че двамата сами са пожелали да останат задържани.

Адвокатът на обвиняемата – Мариета Кръстева, заяви, че жената е неосъждана, няма други повдигани обвинения, има постоянна работа и адрес и няма нито един довод, който да налага извода, че би могла да извърши друго престъпление.

Припомняме, че според разследващите Анита Вачкова и нейният мъж Детелин Аврамов са извършвали изтезания на 82 животни в периода от 2013 година до 2023 година.

Според адвоката на Анита Вачкова тя не би могла да повлияе на разследването, нито на свидетели, които основно са в чужбина. Защитничката на Вачкова твърди, че тя не знае чужди езици, няма нужната компютърна грамотност, за да качи клиповете в „тъмната мрежа“, а не на последно място не е била основното действащо лице в злодеянията. Тя добави, че Анита твърди, че е била принудена да извършва тези издевателства.  

Венцислав Фоти, служебен адвокат на Аврамов, обясни, че няма да обжалва мярката за неотклонение, посочвайки, че има достатъчно доказателства и е налице опасност от извършване на друго подобно действие.

Припомняме че вчера (4 февруари) на двойката от Царевец им бяха повдигнати обвинения за това, че са изтезавали животни, заснемали насилието и продавали видеоклиповете в интернет. Заснемането се е случвало в бащината къща на 53-годишния Детелин Аврамов, където и днес живее майка му Богдана.

В случай, че съдът ги признае за виновни, то тях ги грози наказание “лишаване от свобода” от три до десет години и глоба от 5000 (2556 евро) до 20 000 лева (10 225 евро).  

