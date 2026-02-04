Прокуратурата обвини изверги от Царевец, измъчвали животни

Районната прокуратура във Велико Търново разследва поредния случай на особена жестокост спрямо гръбначни животни, които са били убивани и използвани за разпространение на порнографско съдържание.

Сигналът е подаден от сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията“, като в него се съдържат данни, че Детелин Аврамов и Анита Вачкова са заснемали клипове, в които изтезавали кучета, котки, зайци, птици, както и риби. Издевателствата върху животните са се случвали в сайвант и гараж, които са били превърнати във филмово студио в село Царевец.

Заснемането се е случвало в бащината къща на 53-годишния Детелин Аврамов, където и днес живее майка му Богдана. Той и жена му Анита имали апартамент в Свищов. И двамата са неосъждани преди.

Въпреки това те се занимавали с този садизъм от 2013 година до 2023 година, като общо са имали 82 случая на изтезавания на животни. Използвани са най-различни уреди и практики за мъчения, които са меко казано шокиращи. Към настоящия момент са налице данни, че снимките и клиповете са разпространявани и продавани в Интернет, в затворени канали на приложението “Телеграм”. Цената на едно видео е достигала между 4 и 5 000 евро.

Двамата са задържани за срок до 72 часа, като мерките им за постоянно задържане вероятно ще бъдат гледани утре (5 февруари). Разследването продължава, а наказанието, ако бъдат признати за виновни, е от 2 до 8 години и глоба от 3 до 20 000 лева.

Припомняме че през март миналата година Габриела Сашова и Красимир Георгиев също бяха обвинени за мъчения на животни. Граждани излязоха на протести в цялата страна заради случая, а депутатите увеличиха наказанията за подобно престъпление.