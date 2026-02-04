РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Прокуратурата обвини двойка от Царевец, измъчвала животни

Прокуратурата обвини изверги от Царевец, измъчвали животни

Районната прокуратура във Велико Търново разследва поредния случай на особена жестокост спрямо гръбначни животни, които са били убивани и използвани за разпространение на порнографско съдържание.

Сигналът е подаден от сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията“, като в него се съдържат данни, че Детелин Аврамов и Анита Вачкова са заснемали клипове, в които изтезавали кучета, котки, зайци, птици, както и риби. Издевателствата върху животните са се случвали в сайвант и гараж, които са били превърнати във филмово студио в село Царевец.

Заснемането се е случвало в бащината къща на 53-годишния Детелин Аврамов, където и днес живее майка му Богдана. Той и жена му Анита имали апартамент в Свищов. И двамата са неосъждани преди.

Въпреки това те се занимавали с този садизъм от 2013 година до 2023 година, като общо са имали 82 случая на изтезавания на животни. Използвани са най-различни уреди и практики за мъчения, които са меко казано шокиращи. Към настоящия момент са налице данни, че снимките и клиповете са разпространявани и продавани в Интернет, в затворени канали на приложението “Телеграм”. Цената на едно видео е достигала между 4 и 5 000 евро.

Двамата са задържани за срок до 72 часа, като мерките им за постоянно задържане вероятно ще бъдат гледани утре (5 февруари). Разследването продължава, а наказанието, ако бъдат признати за виновни, е от 2 до 8 години и глоба от 3 до 20 000 лева.

Припомняме че през март миналата година Габриела Сашова и Красимир Георгиев също бяха обвинени за мъчения на животни. Граждани излязоха на протести в цялата страна заради случая, а депутатите увеличиха наказанията за подобно престъпление.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Запазихте ли си български левове с идеята, че те някога ще са с нумизматична стойност?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.