Парламентът гласува на второ четене промените в Изборния кодекс

Очаква се парламентът да гласува на второ четене в пленарната зала промените в Изборния кодекс. Те бяха внесени изненадващо в края на миналия месец от партия „Възраждане“ и предвиждат броят на секциите за гласуване в държави извън Европейския съюз да бъде ограничен до 20.

Секциите ще могат да се откриват само при спазване на изискванията за минимален брой подадени заявления от избиратели. Тези промени бяха приети от парламентарната правна комисия, а срещу тях се обявиха от „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Ново начало“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“.

Комисията отхвърли и предложението на „Морал, единство, чест“ ограниченията да не важат за САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия. Според приетите текстове създаването на избирателен район „чужбина“ няма да бъде въведено на този етап и се отлага поне до 2028 година.

Не бяха приети и предложенията на „Продължаваме промяната – Демократична България“ за въвеждане на изцяло машинно гласуване, както и други варианти за машинен вот. Идеите за електронно отчитане на резултатите, централизирано преброяване или разширяване ролята на сканиращите устройства също не получиха подкрепа.

В дневния ред на парламента е и второ четене на изменения в Закона за киберсигурност и в Закона за марките и географските означения. Предвижда се днес депутатите да разгледат също законопроект за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за криптоактиви и на Допълнението към Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки.