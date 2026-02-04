РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Здравният министър Силви Кирилов е разпоредил одит в МБАЛ „Св. Анна“ във Варна

Здравният министър Силви Кирилов е разпоредил одит в МБАЛ "Св. Анна" във Варна

Министърът на здравеопазването в оставка Силви Кирилов е разпоредил одит в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Анна“ във Варна, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Отделението по детска хирургия в болницата ще бъде закрито от 1 март. Причината е, че лекарите са подали оставка, допълва БТА.

Миналия месец работещите в „Св. Анна“ излязоха на протест заради липсата на допълнителни възнаграждения към основните си заплати.

Според ръководството на болницата, която поема по-голямата част от спешната помощ в региона, дейността ѝ е системно недофинансирана както от здравната каса и здравното министерство.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Запазихте ли си български левове с идеята, че те някога ще са с нумизматична стойност?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.