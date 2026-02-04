Здравният министър Силви Кирилов е разпоредил одит в МБАЛ „Св. Анна“ във Варна

Министърът на здравеопазването в оставка Силви Кирилов е разпоредил одит в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Анна“ във Варна, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Отделението по детска хирургия в болницата ще бъде закрито от 1 март. Причината е, че лекарите са подали оставка, допълва БТА.

Миналия месец работещите в „Св. Анна“ излязоха на протест заради липсата на допълнителни възнаграждения към основните си заплати.

Според ръководството на болницата, която поема по-голямата част от спешната помощ в региона, дейността ѝ е системно недофинансирана както от здравната каса и здравното министерство.