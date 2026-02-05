Том Круз напуска Лондон след нагъл обир в близък магазин за часовници Rolex

Том Круз е събрал вещите си и е напуснал апартамента си в Лондон, който е на стойност 35 милиона паунда. Причината за внезапното му решение е наскорошен обир на близък бутиков магазин Bucherer Rolex Boutique. Наглото деяние е извършено посред бял ден.

Миналия месец банда на мотори използвала мачете и чукове, за да открадне около 20 луксозни часовника на стойност стотици хиляди паунда. Обирът продължил едва три минути и предизвикал притеснения за сигурността в луксозния квартал Knightsbridge, където Круз живееше.

Инцидентът не е изолиран. В района редовно се случват престъпления с мопеди и улични кражби, включително нападения на магазини като Loro Piana и бижутерийни магазини на ликсозната верига Richmond.

Според източници, близки до актьора, Том Круз вече не се чувства безопасно в квартала и решението да напусне е продиктувано от нарастващата престъпност.

В момента се спекулира, че Круз може да се премести в Дубай, където притежава апартамент близо до Бурдж Халифа (Burj Khalifa). Градът, който е най-важният търговски и финансов център на Обединените арабски емирства и на целия Близък изток, е предпочитан от много знаменитости заради сигурността, лукса и личното пространство. Градът е втори в света по безопасност, според последното класиране на Numbeo, а знаменитости като Брат Пит и Линдзи Лоън вече имат имоти там.

Все още не е потвърдено къде точно ще живее Круз, но напускането му на Лондон показва тенденция сред богатите да търсят наистина безопасни места за живот.