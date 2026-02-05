РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Уреждат системата за корупционния риск в публичните предприятия

корумпирам

Агенцията за публичните предприятия и контрол публикува за обществено обсъждане промени в Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия, уреждащи предвидената с него през миналата година система за управление на корупционния риск. С тях бяха допълнени правомощията на Агенцията, която редом с приемането и контрола върху антикорупционната системата агенцията трябва да приеме Кодекс за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия.

Промените са наложителни заради включването в Националния план за възстановяване и устойчивост на реформа „Противодействие на корупцията“ от компонент 10 „Бизнес среда“, в които е предвидено въвеждането на инструменти за борба с корупцията и повишаване на почтеността в държавните предприятия. Внедряването на системи за управление на корупционния риск е обосновано и с Насоките за борба с корупцията и почтеност в държавните предприятия на ОИСР – членството в която е следващата голяма цел за България.

