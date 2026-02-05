Изтича срокът на руско-американския договор „Нов СТАРТ“

Днес в полунощ изтича срокът на действие на руско-американския Договор за ограничаване на стратегическите нападателни оръжия, известен още като „Нов СТАРТ“.

Това е последното действащо споразумение между Москва и Вашингтон в сферата на стратегическата стабилност.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че изразява своето съжаление за изтичането на договора, но посочи, че Русия ще поддържа отговорен подход към стратегическата стабилност, предаде „Ройтерс“.

„Срокът на действие на този договор изтече и ние оценяваме това развитие като негативно и изразяваме нашето съжаление“, подчерта Песков. Той посочи, че Москва приема с уважение решението на Китай да не участва на този етап в преговори за ядреното въоръжаване.

Същевременно Песков отбеляза, че не може нито да потвърди, нито да отрече твърдението, че френският президентски съветник по дипломатическите въпроси Еманюел Бон е бил в Москва тези дни.

Френски представител заяви, че във вторнк Бон е бил на посещение в Москва, където е разговарял с руски представители. Говорителят на Кремъл каза, че хората от френските дипломатически среди имат склонност да разпространяват подобен род информация в медиите.

Във връзка със случая със скандалния финансист Джефри Епстийн Песков изтъкна, че не желае да губи излишно време в отговарянето на въпроси за непотвърдени внушения в западни медии, както и да коментира изявлението на полския премиер Доналд Туск, който каза, че Епстийн е свързан с руското разузнаване.

Във вторник Туск обяви, че Варшава ще започне разследване за възможни връзки между осъдения за сексуални престъпления Епстийн и руските разузнавателни служби, както и за потенциални последствия за Полша, свръзани с аферата.