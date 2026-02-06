РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Илияна Йотова към олимпийците ни: Цяла България е с вас

Държавният глава на България Илияна Йотова окуражи българските спортисти, които ще участват в 25-ите Зимни олимпийски игри в Милано/Кортина и заяви, че цяла България ще е с тях. Нашата страна ще бъде представена от 20 спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски скокове, ски бягане, фигурно пързаляне и ски алпийски дисциплини.

“Българските участници на Зимната олимпиада са големи професионалисти, които работят много над себе си и трябва да са горди със своите постижения. През следващите дни цяла България ще ги гледа, ще се вълнува заедно с тях и ще ги подкрепя. Медалите, които ще извоюват, са безценни за нас”, обърна се Йотова към олимпийците ни.

Президентът обърна внимание, че през тази година България отбелязва няколко годишнини, свързани с олимпийските игри, тъй като през 1896 година третата българска държава се включва в олимпийското движение за възстановяване на игрите. Илияна Йотова открои още две годишнини – 120 години, откакто един от първите български дипломати Димитър Цоков става член на Международния олимпийски комитет, както и 90 години от първото участие на България на зимна олимпиада.  

Припомняме, че държавният ни глава е на посещение в Италия по повод откриването на Зимните олимпийски игри и по покана на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри. По-рано днес Йотова бе до вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс по време на официалната вечеря. Заедно с нея бе и президентът на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева, като двете са били на една маса с президента на ФИФА Джани Инфантино и с легендарния испански баскетболист от НБА По Гасол.

Очаква се днес Йотова да бъде посрещната от президента на Италия Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще бъде даден прием, посветен на тържественото откриване на XXV Зимни олимпийски игри. По-късно тя ще участва и в церемонията на стадион „Сан Сиро“.  

