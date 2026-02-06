Заловиха поредното „ало муле“ за измами за 30 000 евро

Полицията хвана поредния ало измамник, който в Силистренско село “преметнал” 82-годишна жена, хвърлила през терасата си 5000 евро, съобщават от МВР. Той е арестуван от криминалисти от РУ-Силистра и гранични полицаи на “Дунав мост” при Русе.

Издирването му започнало на 4 февруари, когато бил получен сигнал за телефонна измама. Жертвата – 82-годишната жена, била заблудена по класическия начин – съдействие на полицията.

При опит да напусне страната през границата с Румъния, 50-годишният мъж бил задържан, а в него били открити и откраднатите пари. Установено е, че в качеството си на “муле”, той извършил още четири телефонни измами от началото на годината, като щетите възлизат на 30 000 евро. Той работил като “куриер”, който пренасял парите в северната ни съседка – дейност, за която бил нает чрез обява.

Работата по случая продължава, като се изяснява дали има и други участници в схемата. По отношение на обвиняемия ще бъде внесено искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.