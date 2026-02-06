РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Обвиниха 25-годишен учител от Пловдив за блудство с непълнолетни

След като правосъдното министерство внесе за обществено обсъждане промени в Наказателния кодекс, удължаващи давността за преследване на престъпления срещу деца и налагането на по-тежки наказания, днес (6 февруари) Районната прокуратура в Пловдив повдигна 4 обвинения на 25-годишен учител за блудство с непълнолетни, съобщават от държавното обвинение.

Учителят е Аврам Андреев и е бил преподавател по география в СУ “Софроний Врачански”. Обвиненията срещу него са за блудство, разпространение на порнографски материали и за това, че се е възползвал от положението на зависимост от него спрямо две момичета – на 14 и 13 години. Срещу Андреев има и обвинение за това, че през октомври 2025 година през социалните мрежи е комуникирал с 16-годишно момиче, а след това е блудствал с него.

Според защитника на преподавателя, момичетата са си писали с Андреев през фалшив профил в социалните мрежи. Те се представили за по-големи, а до разплитането на случая се стигнало, след като бащата на едно от децата занесъл в училището разпечатани чатове във “Фейсбук” и други социални мрежи с мъжа.

Директорът на училището Ростислав Копринков е освободил Андреев, като е информирал и Регионалното управление на образованието в Пловдив.

На младия учител му е наложена мярка “задържане под стража”, която е окончателна. Извършени са разпити на свидетели, назначени са експертизи и са иззети веществени доказателства.

