Администрацията на Тръмп ще финансира десни организации в Европа

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп ще финансира свързани с инициативата MAGA (Make America Great Again) мозъчни тръстове и благотворителни организации в цяла Европа, за да разпространяват политическите позиции на Вашингтон и да се борят с предполагаемите заплахи за свободата на словото. Сара Роджърс – висш служител на Държавния департамент, пътува до Стария континент през декември 2025-а, за да се срещне с влиятелни десни мозъчни тръстове и е разговаряла с ключови фигури в популистката партия „Реформистка Великобритания“ на Найджъл Фараж за разпределянето на значителна сума пари за разпространение на американските ценности, твърдят три запознати с въпроса лица.

Финансирането е свързано с честванията на 250-та годишнина на независимостта на Съединените щати на 4 юли, обясняват източниците. Вероятно това ще предизвика смущение сред съюзниците на Вашингтон, особено сред левоцентристките правителства като Лейбъристката партия във Великобритания, които няма да са доволни, че средства от Белия дом се използват за подкопаване на техните политики. Американски служител заяви, че програмата бележи обрат на предишни проекти на Държавния департамент, които насочваха финансиране към специфични каузи в чужбина, и вероятно ще се съсредоточи върху инициативи, базирани в Лондон, Париж, Берлин и Брюксел.

Администрацията на Тръмп се стреми драстично да намали външната помощ на САЩ, а съкращенията са се отразили сериозно на програмите в подкрепа на доброто управление, правата на човека и демокрацията. Усилията на Роджърс идват на фона на критиките на Белия дом към дългогодишни съюзници в Европа. Публикуваната през миналата година американска стратегия за национална сигурност на САЩ, призовава за „култивиране на съпротива“ срещу сегашната траектория на континента.

Документът предупреждава, че масовата миграция и „цензурата на свободата на словото“ могат да доведат до „цивилизационно заличаване“. Администрацията на Тръмп тълкува усилията в Европа за регулиране на онлайн съдържанието, включително в големите социални мрежи на Съединените щати, като посегателство срещу свободата на словото. Американският служител заяви, че Роджърс, която е заместник-министър по публичната дипломация, е имала сътрудници в европейската общност на „свободата на словото“, преди да влезе в правителството, много от които очаквали с нетърпение да използват ресурсите и да привлекат вниманието на американската администрация при Тръмп.

Мероприятието се е прицелило в Закона за онлайн безопасност на Обединеното кралство и Закона за цифровите услуги на Европейския съюз. Въпреки че законите са различни по обхват и съдържание, те се разглеждат от администрацията на Тръмп като „регулаторни схеми, фундаментарно насочени срещу Америка“, които се стремят да атакуват свободата на словото, американската индустрия и независимостта на технологичния сектор.

„Администрацията на САЩ е в кръстоносен поход, за да спаси Европа“, коментира високопоставен представител на „Реформистка Великобритания“, който е разговарял с Роджърс за плановете. „Те имат истинска слабост към Обединеното кралство, но смятат, че то е заплашено от тъмни сили, които се разпространяват из цяла Европа.“

Британското правителство защити Закона за онлайн безопасност като ключов за предпазването на децата от вредни онлайн материали. Друг високопоставен представител на реформистите заявил, че им било казано, че Роджърс „има таен фонд на Държавния департамент, за да осъществява неща в стил MAGA на различни места“ и че е склонна да „финансира европейски организации, за да подкопае правителствените политики“.

Говорител на Държавния департамент описа финансирането като „прозрачно, законно използване на ресурси за насърчаване на интересите и ценностите на САЩ в чужбина“ и подчерта, че характеризирането му като „таен фонд“ е „напълно невярно“. „Работата на заместник-министър Роджърс е да подкрепя американските цели. Изобщо не се срамуваме от това. Всяка субсидия е напълно оповестена и отчетна“.

И двамата представители на „Реформистка Великобритания“ твърдят, че популистката партия се отнася предпазливо към свързването ѝ с каквито и да било инициативи на MAGA в Обединеното кралство, отбелязвайки, че администрацията на Тръмп не е популярна на Острова.

Само около 16% от британската общественост има благоприятно мнение за стопанина на Белия дом, а 81% са отрицателно настроени към него, според сондажи на обществените нагласи на YouGov.

Роджърс е сред най-отявлените критици на Европа от администрацията на Тръмп и по време на пътуванията си из региона е била категорична за ненавистта на Вашингтон към законите на Стария континент за онлайн безопасност. През декември тя пътува до Лондон, Париж, Рим и Милано като част от така нареченото й „турне за свобода на словото“.

Тя написа в социалната платформа X, че ще „подчертае американското превъзходство“ по време на честванията по случай 250-та годишнина от независимостта на Съединените щати.

Като част от декемврийското посещение на Роджърс в Лондон, тя е направила изказване на събитие, организирано от десния мозъчен тръст Prosperity Institute, където е описала Закона за онлайн безопасност на Обединеното кралство като „тираничен и абсурден“, добавяйки, че той е част от „възел от закони (във Великобритания), които имат ефект на цензура“. И е добавила, че иска да помогне на страната да си върне правото на свобода на словото.