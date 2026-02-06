Ще има специална група на ЕС за завишен контрол на вноса на продукти от МЕРКОСУР, уверява министър Дилов

Споразумението между ЕС и МЕРКОСУР защитава европейските стандарти, включително стандартите за безопасност на храните. Действащите към момента санитарни и фитосанитарни стандарти на ЕС не подлежат на договаряне и съответно ще продължат да се прилагат при внос и на продукти от МЕРКОСУР. Това означава, че строгите стандарти на ЕС няма да бъдат променяни, включително изискванията относно ГМО – генетично модифицираните организми. Това отговаря министърът на икономиката Петър Дилов на въпроса на депутата Любен Иванов от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ по повод притеснения, че след споразумението между ЕС и МЕРКОСУР на българския пазар могат да навлязат хранителни продукти, произведени с вещества и технологии, които са отдавна забранени в Европейския съюз.

Министър Дилов уточнява, че и Европейският орган за безопасност на храните допринася за това европейските потребители да са сред най-добре защитените и информирани потребители в света относно рисковете по хранителната верига. На национално ниво – за този контрол отговорност носи Българската агенция по безопасност на храните.

В същото време икономическият министър в оставка добавя, че Европейската комисия ще създаде специална работна група на ЕС за повишаване на ефективността на контрола върху вноса, която ще се съсредоточи по-специално върху остатъците от пестициди, безопасността на храните и фуражите и хуманното отношение към животните, и ще разгледа координирани действия на ЕС за мониторинг на вносните продукти.

Освен това в Споразумението е записантака нареченият „принцип на предпазливостта”, който предоставя на ЕС правото да предприема мерки за защита на здравето на своите граждани, когато научните доказателства относно безопасността на вносните храни са недостатъчни или неубедителни. Това е ясно указано в главата за „Търговията и устойчивото развитие“.

Допълнителни гаранции е и приетата от Европейската комисия Визията за селското стопанство и храните. Тя предвижда, че най-опасните пестициди, забранени в ЕС по здравни и екологични причини, не трябва да се допускат обратно в Съюза чрез вносни продукти. По този начин се цели да се избегне земеделските производители от ЕС и хранително-вкусовата промишленост да не попаднат в конкурентно неблагоприятно положение, като същевременно се отговори на очакванията на потребителите.

Във връзка с тази задача на 25 ноември 2025 г. Комисията е започнала проучване, за да подготви оценка на въздействието и ако е необходимо, ще предложи и изменения в съществуващата правна рамка.

Очаква се предварителното проучване да приключи до лятото на 2026 г., след което ще последват следващите стъпки от оценката на въздействието. Въпреки че съществуващото законодателство на ЕС вече защитава потребителите и гарантира, че всички храни, пуснати на пазара, отговарят на високите европейски стандарти за здраве и безопасност, Комисията остава ангажирана да се стреми към по-тясно съгласуване на производствените стандарти.

Междувременно, Комисията предложи в рамките на Програмата за храни и безопасност, да се предвиди, че за вещества, които не са одобрени в ЕС и които имат определени особено опасни свойства, максимално допустимите нива на остатъци да могат да бъдат определени на нула.

По отношение на контрола върху вноса, на 9 декември 2025 г. Европейската комисия е обявила плановете си за засилване и подобряване на одитите, извършвани директно на място във всички трети страни, включително за вноса на храни, идващи от страните от МЕРКОСУР.

Комисията ще увеличи своите одити, свързани с износа, в страни извън ЕС с 50% през следващите 2 години, считано от 1 януари 2026 година.

Комисията, също така, ще засили мониторинга на несъответстващите стоки и страни и ще адаптира честотата на проверките, насочени към тях.

Ще увеличи нивото на контрола в рамките на ЕС, а именно на основните входни пунктове. В резултат на това ще бъдат извършени и по-голям брой проверки в държавите членки, за да се гарантира, че контролът на границите отговаря напълно на стандартите на Европейския съюз. Министър Дилов уточнява и че ЕК ще предостави подкрепа на държавите членки за правилното извършване на въпросните проверки.