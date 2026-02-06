САЩ наложиха нови санкции върху износа на петрол на Иран

Съединените щати наложиха нови санкции върху износа на петрол на Иран, броени минути след като приключиха преговорите между двете страни в Оман, предаде Франс прес.

В изявление на Държавния департамент се посочва, че „15 организации, две физически лица и 14 кораба от сенчестия флот, свързани с незаконната търговия с ирански петрол, петролни продукти и нефтохимически продукти“, са добавени към списъка със санкции, тъй като Вашингтон смята, че действията им са генерирали приходи, които режимът в Техеран използва „за осъществяване на своите злонамерени дейности“.



САЩ подчертаха, че докато Иран продължава да се опитва да избягва санкциите, Вашингтон ще продължи да действа.

Президентът Тръмп е твърдо решен да спре незаконния износ на петрол и нефтохимически продукти на иранския режим, заяви говорител на Държавния департамент при обявяване на санкциите.