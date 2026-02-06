Общинари искат смяна на ръководството на Столичния автотранспорт

Общински съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Спаси София“ и „Синя София“ внасят доклад в Столичния общински съвет с искане за смяна на директора на „Столичен автотранспорт“ ЕАД Стилян Манолов и на цялото ръководство на дружеството. Вносителите посочват като основен мотив сключването на два договора, които според тях ощетяват общината.

По настояване на председателя на групата на „Продължаваме промяната-Демократична България“ Бойко Димитров в дневния ред на заседанието на Столичния общински съвет на 12 февруари се включва предложение за освобождаване на временното ръководство и за започване на процедура за конкурс за избор на ново.

Общинският съветник Симеон Ставрев съобщи, че на 30 януари ръководството на „Столичен автотранспорт“ ЕАД е подписало договор за доставка на 25 употребявани 18-годишни автобуса Mercedes-Benz O 530 G Citaro на обща стойност 2 369 837,87 евро. Той уточни, че цената на един автобус е 94 793,51 евро без ДДС и допълни, че съветниците са открили същите автобуси в автокъща в Германия на средна цена около 9900 евро за брой.

Председателят на групата на „Продължаваме промяната-Демократична България“ Бойко Димитров призова общинските съветници от ГЕРБ и БСП да подкрепят доклада за смяна на временното ръководство на дружеството.

Междувременно от „Столичен автотранспорт“ излязоха с позиция по темата и заявиха, че се разпространява невярна информация относно автобусите. „Снимките от немски автокъщи, разпространени от „Спаси София“, Симеон Ставрев и Бойко Димитров, са грозна манипулация и не отговарят на превозните средства, които ще станат част от софийския автобусен парк“, заявяват от дружеството.

Оттам посочват още, че автобусите вече са преминали техническа проверка в „Мерцедес“, но и комисия на дружеството ще инспектира цялостното им техническо състояние и наличието на изискваното оборудване.

„Напомням, че има разлика между това да си обществен превозвач и това да се сдобиеш за лична употреба с харесан в интернет обява автомобил. Дружеството придобива автобуси, които разполагат с всички изискуеми системи за безопасност и контрол. На чисто нови автобуси ще се радваме едва тогава, когато Столична община ни осигури финансов ресурс„, заявяват още от „Столичен автотранспорт“.