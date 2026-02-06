РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Специално издание на супер пикапа VelociRaptor за 250 г. от независимостта на САЩ

VelociRaptor 1200 F-250

Американската компания Hennessey представи специално издание на своя супер пикап VelociRaptor 1200, базиран на Ford F-250. То отбелязва 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост в Съединените щати. Ще бъдат произведени само 250 бройки.

VelociRaptor 1200 F-250 се задвижва от 6,7-литров турбодизелов V8 двигател Ford, произвеждащ 500 к.с. и 1626 Нм въртящ момент. Моделът разполага с подобрено окачване с регулируеми амортисьори Fox и 12 см увеличен просвет, 18-инчови джанти с 37-инчови офроуд гуми, алтернативни стоманени брони и персонализиран ауспух.

Тежкотоварният пикап е оборудван с части от въглеродни влакна, но чисто за декоративни цели. Карбон са използвани за вентилационните отвори на новия преден капак, калниците и огледалата, както и за панела от карбон, който се простира по цялата дължина на задната врата. 

velociraptor 1200 f 250 1

Пикапът е оборудван и с подобрено LED осветление и електрически прибиращи се стъпала. Вътре седалките са тапицирани с черна кожа и алкантара. 

За собствениците на Ford F-250 пакетът VelociRaptor 1200 струва 54 500 долара. Целият пикап струва приблизително 120 000 долара.

Hennessey Performance Engineering (HPE) е компания за автомобилен тунинг и производител на спортни автомобили.

В допълнение към производството на Venom F5, компанията е специализирана в модифицирането на спортни автомобили от няколко марки, включително Chevrolet, Dodge, Cadillac, Jeep, Ford, GMC и Lincoln. Основана през 1991 г. от Джон Хенеси, основното им съоръжение се намира на 45 минути западно от Хюстън в Сийли, Тексас. Освен спортни автомобили, те тунингуват и пикапи и спортни автомобили като Ford Raptor, Ram TRX, Jeep Grand Cherokee, и Cadillac Escalade. Те работят и върху коли като Ford Mustang, Chevy Camaro, Dodge Charger и Challenger.

velociraptor 1200 f 250 2

Декларацията за независимост на САЩ е документ приет от Континенталния конгрес на 4 юли 1776 г., обявяващ, че Тринадесетте колонии, които са във война с Великобритания от повече от година, вече не са част от Британската империя, а са „свободни и независими щати“. Написана най-вече от Томас Джеферсън, Декларацията дава официално обяснение за причините, поради които Конгресът е гласувал обявяване на независимост на 2 юли 1776 година. Рожденият ден на САЩ – Денят на независимостта – се празнува на 4 юли, денят, в който текстът на Декларацията е одобрен от Конгреса.

