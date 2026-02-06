Трябва ли да пием вода по време на хранене?

В ерата на социалните мрежи митовете са навсякъде. Понякога обаче в хранителните митове има и зрънце истина, което води до объркване, особено когато дадено твърдение важи за едни хора, но не и за други. Например, ако някой не по време на хранене. Това е строго лекарско предписание за някои. Но ако други често казват, че и те правят същото – защото пиенето на вода по време на хранене можело да разрежда храносмилателните ензими, да влошава ГЕРБ и да затруднява храносмилането. Но има ли научни доказателства за това?

Запознай се с експерта

Лорън Манакър, M.S., R.D.N., L.D. – регистриран диетолог и нутриционист от Чарлстън, Южна Каролина

В крайна сметка хидратацията има огромно значение за всяка част от тялото – по-чиста кожа, по-здрави стави, по-добре функциониращи органи, дори по-добър сън и настроение. Въпреки това около приема на вода има множество митове – от това колко вода трябва да пием дневно до въпроса дали водата с лимон е по-здравословна от обикновената. В стремежа си да извлечем максимална полза, често спекулираме без реални медицински доказателства. Затова попитах диетолог каква е истината за пиенето на вода по време на хранене.

Какви са ползите от пиенето на вода по време на хранене?

Освен ако нямаш конкретно медицинско състояние или лекарска забрана, пиенето на вода по време на хранене не само е безопасно, но и подпомага храносмилането, обяснява Манакър.

„Водата играе ключова роля в храносмилането, като помага за разграждането на храната“, казва тя. Още от първата хапка водата работи заедно със слюнката и стомашната киселина, за да овлажни и омекоти храната, което улеснява дъвченето, преглъщането и последващото ѝ разграждане в стомаха.

Някои твърдят, че пиенето на вода по време на хранене пречи на усвояването на хранителните вещества, но няма научни доказателства за това. „Организмът е изключително ефективен в извличането на хранителни вещества, а водата не разрежда стомашната киселина и не нарушава храносмилането“, подчертава Манакър. Напротив – водата помага за разтварянето на хранителните вещества, което улеснява тяхното усвояване, докато храната преминава през храносмилателната система.

Ползите не спират до тук. Пиенето на вода с храната подпомага плавното придвижване на храната през червата и намалява риска от запек.

Освен това може да помогне и за контрола на теглото, като създава усещане за ситост за по-дълго и ограничава преяждането.

Кой не бива да пие вода по време на хранене?

Има специфични ситуации, при които някои хора не трябва да пият вода с храната си. Ако си претърпял бариатрична операция, по-конкретно стомашен байпас. Разделянето на твърдата храна и течностите е златно правило след подобна операция и едно от най-трудните за свикване.

Причината е проста: стомахът е с размерите на твърдо сварено яйце и няма място едновременно за храна и течности. За сравнение, средният човешки стомах е около 30 см дълъг и 15 см широк.

Проучвания показват също, че хора с хронично бъбречно заболяване или сърдечни проблеми може да се наложи да ограничат течностите и да получат указания да не пият вода по време на хранене. Това обаче винаги трябва да се обсъжда с лекар.

За повечето хора няма причина да се избягва пиенето на вода по време на хранене. Но ако имаш специфично медицинско състояние (като бариатрична операция), е важно стриктно да следваш лекарските препоръки. А ако се чувстваш прекалено сит, когато ядеш и пиеш едновременно, можеш просто да правиш по-малки глътки.

