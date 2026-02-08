РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Президентски балотаж в Португалия: Умерен социалист срещу краен десен популист

Португалия гласува на втория тур на президентските избори, на който избирателите трябва да направят избор между умерен кандидат на левицата и краен десен популист, съобщава Асошиейтед прес.

Фаворит в надпреварата е социалистът Антониу Жозе Сегуро, който според социологическите проучвания има значителна преднина пред лидера на крайната десница Андре Вентура. Очакванията са Сегуро да събере приблизително два пъти повече гласове от своя опонент.

Анализатори обаче отбелязват, че самото достигане на Вентура до балотаж е показателно за бързия възход на неговата партия „Стига!“ (Chega), която вече се утвърди като значим фактор в португалската политика. След парламентарните избори през май – третите за последните три години, формацията се нареди като втора политическа сила в парламента, на фона на по-широка тенденция за изместване надясно в Европа.

Сегуро, дългогодишен и добре познат представител на социалистите, се представя като балансиран и диалогичен кандидат. Той заявява готовност да работи с дясноцентристкото правителство на малцинството и се противопоставя на острите антиимигрантски позиции, защитавани от Вентура.

Макар президентът на Португалия да има основно представителни функции и ограничени правомощия, държавният глава разполага с възможността да налага вето върху законодателни инициативи, което придава политическа тежест на избора.

Новият президент ще встъпи в длъжност през март и ще наследи дясноцентристкия държавен глава Марсело Рибело де Соуза, който приключва втория си и последен петгодишен мандат.

