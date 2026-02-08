Първият мол в света за втора употреба

Живеейки в апогея на капитализма и комерсиализма, някои държави в света отдавна са започнали да търсят нови начини, чрез които да създават по-устойчиво и здравословно бъдеще. Такъв пример е Швеция, прочула се с първия си мол в света за стоки, изцяло втора употреба:

Retuna Återvinningscentral (Ретуна Отервинингссентрал, „Център за рециклиране Ретуна” на шведски) е първият мол в света, където всичко, което може да бъде купено, е втора употреба и рециклирано.

Търговският център отваря врати през 2015-а в град Ескилстюна, намиращ се в лен Сьодерманланд, на 111 км западно от Стокхолм. Идеята за откриването на Retuna Återvinningscentral е на местната власт, целяща да създаде място, приличащо на модерен мол, но фокусиращо се главно върху рециклирането, устойчивостта и кръговата икономика. С други думи, да служи като „зелен модел за подражание” на подрастващото общество.

Retuna Återvinningscentral изцяло функционира с вещите, които хората решават да оставят в центъра. Оттам персоналът тества и решава какво може да бъде ремонтирано, поправено или изхвърлено, давайки им нов живот. Оттам насетне стоките се поставят на рафтовете, етажерките и закачалките, чакайки да бъдат закупени.

По данни на официалния уебсайт на Retuna Återvinningscentral, само през 2018-а годишните приходи на търговския център бяха изчислени на 11 млн. шведски крони или приблизително 2 млн. евро. А в сградата вече се провеждат различни лекции, уъркшопове и събития, отразявайки желанието молът да се превърне и във важен културен и информационен център.