След почти 10 години Великобритания трябва открито да признае пълния провал на проекта Brexit (излизането на Великобритания от ЕС) – както в интерес на подобряване на европейската политика, така и на укрепване на вътрешната политика. Това е мнението, изразено от Politico.

Според вестника, излизането на Обединеното кралство е последвано от рязко увеличение на имиграцията, надхвърляща 900 000 души през 2023 година. Няма индикации, че освобождаването на Обединеното кралство от правилата на ЕС е вдъхновило някакъв икономически растеж в страната. От 2020 г. насам британската икономика расте по-бавно от еврозоната и ЕС като цяло. С съотношение дълг към БВП над 100%, финансовото положение на Обединеното кралство е също толкова тежко, ако не и по-тежко, отколкото на силно задлъжнелите му европейски съседи, се посочва в изданието.

Това се обяснява отчасти, според Politico, с факта, че консерваторите, които бяха на власт в продължение на 14 години (2010-2024 г.), „изразходваха ценни политически ресурси за второстепенни спорове“, свързани с Брекзит след референдума от 2016 година. Това включва спорове относно статута на правото на ЕС в британската правна система. Този период би могъл да бъде използван за прилагане на дълбоки структурни реформи, които биха направили британската икономика по-конкурентоспособна, смята вестникът.

Както беше съобщено по-рано в доклад на експерти,

Брексит струва на страната 90 милиарда паунда (над 118 милиарда долара) годишно загубени данъчни приходи,

оставяйки БВП на Обединеното кралство с 6-8% по-нисък, отколкото би бил. Междувременно БВП на глава от населението е намалял с 2700-3700 паунда (3500-4800 долара).

Референдумът за Брексит се проведе на 23 юни 2016 г.

като 51,9% от британците гласуваха в подкрепа на напускането на ЕС, докато 48,1% гласуваха против. След няколко години преговори, Обединеното кралство напусна ЕС в нощта на 1 февруари 2020 година.

На 1 януари 2021 г. изтече преходният период след Брексит, през който всички европейски разпоредби се прилагаха за Обединеното кралство. През декември 2020 г. страните постигнаха споразумение след Брекзит, което включва зона за свободна търговия със стоки и услуги без квоти или тарифи и безвизово пътуване за британски граждани до и от ЕС за срок до 90 дни.