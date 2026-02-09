Разпитани са 15 свидетели и са назначени 18 експертизи по петроханската мистерия

До момента са разпитани 15 свидетели, включително малолетни и непълнолетни, като са назначени 18 съдебни експертизи в областта на балистиката, съдебната медицина, включително и ДНК анализ, стана ясно от извънредния брифинг на Главна дирекция “Национална полиция”, съобщават от БНТ. Представители на МВР и прокуратурата показаха записи от видеокамери от 1 февруари, на които се виждат тримата души, открити мъртви на 2 февруари.

Чуват се реплики, че за тях е било “чест, истинска чест”, “благодаря ви за всичко”, “ще се видим в…” (смях), “по по-хубав начин”. Няма следи от борба в кемпера, намерен на Околчица, а непълнолетното момче е намерено убито, клекнало със сплетени ръце.

“Само 8 са съдебните технически експертизи на записи от видеокамери, мобилни телефони и други мобилни устройства. Три експертизи следва да установяват уврежданията по телата и причините на смъртта. Назначена е пожаро-техническа експертиза”, добави окръжният прокурор на София Христина Лулчева.

Наталия Николова, заместник-ръководител на Апелативна прокуратура София заяви, че разследванията са в самото начало, въпреки че едното от тях, убийството в хижа “Петрохан” на 2 февруари, тече от 8 дни.

„Данните са първоначални. От съществено значение е да се спрат опитите за спекулация и конспиративните теории. В продължение на 8 дни нито за минута не са спирали процесуалните дейности по двете тежки престъпления в районите на Петрохан и Околчица. Полагаме всички усилия за установяване и документиране на обективната истина”, увери Николова.

Тя уточни, че до момента са образувани две досъдебни производства. Първото се отнася до тройното убийство в хижата, а другото е за простреляните тела на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче.

С първите действия – оглед на местопроизшествието в района на Петрохан – е започнало разследването, като е била иззета литература с религиозна насоченост.

От брифинга се разбра още, че пожарът е възникнал вечерта на 2 февруари от умишлено запалване на горими материали във вътрешността на хижата, усилено е чрез разпиляване на палети и струпването на допълнителни купчини от хартии и книги. На място не са констатирани следи от къси съединения и неизправност в отоплителни уреди или в газовите инсталации.

Ангел Папалезов, началник отдел „Криминална полиция“ в ГДНП отбеляза, че роднина на едно от лицата е споделило, че в последните месеци е имало тежка психическа нестабилност в сдружението и отчаяние от действителността, от това, че то не може да продължи дейността си.

Коя от всичките версии ще се окаже водеща – дали за тройно самоубийство, дали за двойно убийство, последвало след него от самоубийство в района на Врачанския балкан се надяваме, че ще разберем най-малкото след като станат ясни резултатите от аутопсията.