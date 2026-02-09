ЕК обвини Meta в злоупотреба с господстващо положение заради WhatsApp

Европейската комисия уведоми Meta за предварително разследване, според което компанията е нарушила правилата за конкуренция на Европейския съюз, като е ограничила достъпа на външни асистенти с изкуствен интелект до платформата WhatsApp, съобщи БНР.

От еврокомисията посочват, че подготвят временни регулаторни мерки, за да се предотврати нанасянето на труднообратими щети върху конкуренцията.

Според европейските регулатори, новите условия на WhatsApp Business Solution, въведени от компанията на Марк Зукърбърг, фактически изключват асистенти на трети страни, оставяйки като единствено достъпно решение собствения продукт Meta AI.

Промяната в политиката беше обявена през октомври 2025 г., а от средата на януари в приложението вече не могат да функционират външни AI инструменти. Брюксел счита, че с този ход Meta злоупотребява с господстващото си положение на пазара на Европейското икономическо пространство.

Основните продукти на Meta са социалните мрежи Facebook и Instagram и потребителските приложения за комуникация WhatsApp и Messenger. Тя също така предлага онлайн рекламни услуги и продукти за виртуална и разширена реалност.