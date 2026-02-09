Тома Белев: Да наречеш будизма секта е тежка форма на невежество (част 1)

Каква е тази паравоенна група от петима мъже и едно дете, пита Тома Белев

Димките, които пускат институции около трагедията в „Петрохан“ и случилото се след нея прикриват некомпетентност. В продължение на седем дни власт, МВР и служби търсиха един кемпер, който така и не намериха, за да го открие странен овчар. Институции, които годишно получават от нас няколко милиарда евро. Интересно защо не се обърнаха към гражданите за съдействие и информация, за да бъдат спасени останалите трима човека. Да не говорим, че навсякъде е пълно с тол камери и частни камери.

Възможно е да е прикривано престъпление, свързано по някакъв начин с държавата.

Функциите на ДАНС по закон не са свързани с разследване на убийства, с изключение на случаи, които засягат националната сигурност.

Вместо да търси убийците и да предотвратява нови убийства, МВР впрегна усилия да издирва сигнали срещу мъртъвците.

Видяхме политическа употреба на смъртта на първите трима загинали и бездействие и безхаберие спрямо живота на другите трима.

Тома заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ бившият зам-министър на МОСВ Тома Белев, съпредседател на „Зелено движение“.

Още от интервюто:

Какво прикриват многобройните димки около случая „Петрохан“?

Защо разследващите органи и институции не се обърнаха към гражданите за съдействие и информация, които биха помогнали за спасяването на трима човека?

Каква е причината ДАНС да се занимава с разследването на случая?

Защо МВР и ДАНС избегнаха парламентарния контрол миналия петък?

Съществува ли в България „група за почистване“?

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ