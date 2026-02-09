Кредитният портфейл на БАКБ нараства и в края на миналата година достига 1.97 млрд. лева

В края на четвъртото тримесечие кредитният портфейл на „Българо-американска кредитна банка“ АД нараства нетно с 2.21% спрямо септември и достига 1.97 млрд. лева. Общият нетен ръст на нововотеснатите заеми пък е 0.88 на сто. Това показват данните от междинния финансов отчет на дружеството.

При малките и средни предприятия и корпоративните кредити за фирми банката отчита нетно намаление от 0.72%, което означава общ размер на портфейла в сегмента от 1.19 млрд. лева. В резултат на това и делът му в общия кредитен портфейл на БАКБ намалява до 62.89% при 64.78% в края на третото тримесечие.

Привлеченият паричен ресурс от МСП и корпоративни клиенти възлиза на 518.31 млн. лева и нараства спрямо края на септември миналата година. Има спад при срочните депозити, но при средствата на виждане е отчетен ръст.

В условията на глобална несигурна икономическа среда, повлияна от динамиката на инфлацията и геополитическото напрежение, в края на четвъртото тримесечие проблемните експозиции на фирмитев портфейла на БАКБ нарастват с 33.19% на тримесечна база. Като дял от общия кредитен портфейл, проблемните експозиции се увеличават с 1.51% спрямо септември до 6.48 на сто.

Активите на БАКБ в края на 2025 г. са се увеличили със 102 млн. лева до 2.85 млрд. лева.

Към края на декември нетният кредитен портфейл на банката е в размер на 1.9 млрд. лева и формира 66.5% от общите активи на дружеството. През миналата година са предоставени нови заеми за 993 млн. лева. Размерът на погасените кредити пък е 790.8 млн. лева.

Фокусът на банката в кредитирането на граждани води до увеличаване на ипотечните кредити с 6.15%

спрямо третото тримесечие на миналата година. Портфейлът от потребителски кредити също нараства с 5.27% между септември и декември. Атрактивните лихвени условия и гъвкавите схеми на финансиране обуславят добрите резултати на банката. И така се изпълнява стратегията за увеличаване дела на гражданите в общия кредитен портфейл на БАКБ.

Общо привлечените средства от БАКБ нарастват до 2.36 млрд. лева в края на декември

и имат дял от 96.1% от пасивите на банката, което е повишение спрямо 2024-а. Депозитите от граждани бележат ръст, но има спад в обема на привлечените средства от небанкови финансови институции и корпоративни клиенти. Това е ясен знак, че БАКБ печели доверието на все повече индивидуални клиенти, отбелязват от банката.

Приходите от основна дайност (приходи от лихви) намаляват и са в размер на 107.4 млн. лева. Основен дял в тях заемат паричните постъпления от кредитна дейност (82.1%). Нетният доход от лихви е в размер на 88.32 млн. лева и 81.5% от общите оперативни доходи.

Нетният доход от такси и комисионни расте и в края на декември възлиза на 16.3 млн. лева и дял от 15% в общите доходи. Това е резултат от по-високите приходи и незначителното увеличение на разходите за лихви.

В края на септември администравните разходи на БАКБ са намалели

и са на стойност 20.7 млн. лева. Средствата, които са изплатени за възнаграждения на персонала, обаче нарастват и достигат 21.3 млн. лева при 18.9 млн. лева в края на 2024 година.

За 2025 г. БАКБ отчита нетна печалба от 43.52 млн. лева при положителен финансов резултат от 48.39 млн. лева за 2024 година.

Акциите на БАКБ се търгуват на „Българска фондова борса“. През последните дванадесет месеца цените им са се повишили и в момента сделки се сключват при 8.40 евро за един брой. А това оценява банката на 207 407 029 евро пазарна капитализация.