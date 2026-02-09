Все повече българи планират да се въздържат от покупка на жилище или кола в следващата една година

Все по-голяма част от българските домакинства планират да се въздържат от големи разходи като покупка на жилище или автомобил, както и от ремонти през следващата година. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) от изследването на потребителските нагласи за януари 2026 година.

Общият индекс на потребителското доверие се понижава с 0,8 пункта спрямо октомври 2025 г., достигайки ниво от минус 25,9 процента. Спадът се дължи изцяло на влошени нагласи сред градското население, докато в селските райони показателите остават сравнително стабилни. Оценката за икономическата ситуация през изминалите 12 месеца почти не се променя, а очакванията за идната година дори се подобряват леко, като съответният показател нараства с 2,2 пункта.

Данните за финансовото състояние на домакинствата разкриват различия между градовете и селата. В селските райони песимизмът отслабва, докато в градовете настроенията се влошават спрямо предходното тримесечие. Прогнозите за следващите 12 месеца и в двете групи обаче остават по-скоро предпазливи.

Потребителите отчитат продължаващо повишение на цените на стоките и услугите, но с по-бавен темп, като инфлационните очаквания за идната година са умерени. Очакванията за безработицата също се подобряват, като съответният показател намалява с 1,2 пункта. В същото време се наблюдава влошаване на нагласите към покупка на стоки за дълготрайна употреба, както и по-голяма предпазливост по отношение на ремонти и покупка на автомобил.

От НСИ уточняват, че въпросите, свързани с потребителските разходи, се задават на тримесечна база, докато реалните решения за инвестиции се вземат в по-дълъг времеви хоризонт. Затова отрицателните стойности на показателите са обичайни, но за икономическия анализ по-важна е посоката на тяхното движение, която показва дали потребителското поведение се подобрява или влошава.