САЩ отказват визи на висши мениджъри на големи британски компании

Посолството на САЩ в Лондон отказва визи на висши мениджъри на големи британски корпорации, ако кандидатите имат полицейски предупреждения, нарушения или криминално досие. Според Financial Times това е следствие от затягането на имиграционната политика на президента на САЩ, която се разпростира и върху Обединеното кралство.

Изданието цитира адвокати по имиграционни въпроси и визови консултанти, които казват, че сред тези с отказани визи са ръководители на технологични компании и висши мениджъри с история на употреба на канабис, сбивания в барове и шофиране в нетрезво състояние. Някои са имали досиета за арести, но не и присъди, а някои от нарушенията датират от 70-те години на ХХ век. Според адвокати на някои клиенти са били отказвани визи, дори след като им е било обещано одобрение, и сега визи се отказват на същите хора, които са ги получавали преди това, дори с криминални досиета.

Случаите на отказ са се увеличили от лятото на 2025 г.,

когато САЩ приеха политика за „анулиране и отмяна“, която отменя визата на всеки чужденец, хванат да нарушава закона. Адвокатите отбелязват, че миналата година за кратко са успели да получат одобрения за визи чрез консулства в други градове на Обединеното кралство, но това вече не е възможно.