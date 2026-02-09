UniCredit ще върне 50 млрд. евро на инвеститорите до края на 2030-а

Италианската банкова група UniCredit („Уникредит“) планира да върне около 50 милиарда евро на инвеститорите до края на 2030 година. Главният изпълнителен директор Андреа Орчел обещава да подобри допълнително рентабилността и генерирането на капитал през следващите пет години.

Базираният в Милано кредитор ще преведе 80% от печалбата си под формата на дивиденти и обратно изкупуване на акции и ще оценява допълнителната възвръщаемост на годишна база в зависимост от капиталовия излишък, става ясно от официално изявление на банката на 9 февруари.

„Уникредит“ очаква нетните приходи да нарастват с годишен темп от 5%, което ще повиши печалбата до около 11 милиарда евро през тази година и 13 милиарда евро през 2028-а.

Откакто пое управлението през 2021 г., Орчел съкрати работни места, закри нискоефективни дейности и преразпредели ресурси към по-печеливши области. Главният изпълнителен директор разчита на по-високи приходи от такси, за да увеличи банковите постъпления, защото натискът върху маржовете на кредитиране се увеличава. И същевременно пренасочва ресурси към търговската мрежа на банката, за да спечели пазарен дял.

„Уникредит“ обяви новите финансови целеви параметри успоредно с финансовите резултати за четвъртото тримесечие и за цялата 2025-а, и с 10-процентното увеличение на печалбата за последните три месеца на миналата година, което надмина очакванията на анализаторите. Успехът се дължи на фискалните облаги и еднократните печалби, които са компенсирали над 1 милиард евро разходи за интеграция и за хеджиране на стратегическия банков портфейл.

Капиталовият буфер на банката – ключов фактор за способността ѝ да сключва сделки и/или да връща пари на акционерите, е останал устойчив, като коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред е бил 14.7% в края на декември, в сравнение с 14.8% през предишното тримесечие.

Под ръководството на Орчел рентабилността на „Уникредит“ и възвръщаемостта за акционерите се повишиха рязко. Акциите на кредитора скочиха повече от седем пъти, откакто той пое управлението, което позволи на бившия инвестиционен банкер да се впусне в пазаруване в условията на кипяща активност от сделки в цяла Европа, Въпреки това, действията му по отношение на „Банко БПМ“ в Италия и „Комерцбанк“ в Германия в момента са в застой заради съпротива на правителствата на двете държави.