РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

UniCredit ще върне 50 млрд. евро на инвеститорите до края на 2030-а

UniCredit ще върне 50 млрд. евро на инвеститорите до края на 2030-а

Италианската банкова група UniCredit („Уникредит“) планира да върне около 50 милиарда евро на инвеститорите до края на 2030 година. Главният изпълнителен директор Андреа Орчел обещава да подобри допълнително рентабилността и генерирането на капитал през следващите пет години.

Базираният в Милано кредитор ще преведе 80% от печалбата си под формата на дивиденти и обратно изкупуване на акции и ще оценява допълнителната възвръщаемост на годишна база в зависимост от капиталовия излишък, става ясно от официално изявление на банката на 9 февруари.

„Уникредит“ очаква нетните приходи да нарастват с годишен темп от 5%, което ще повиши печалбата до около 11 милиарда евро през тази година и 13 милиарда евро през 2028-а.

Откакто пое управлението през 2021 г., Орчел съкрати работни места, закри нискоефективни дейности и преразпредели ресурси към по-печеливши области. Главният изпълнителен директор разчита на по-високи приходи от такси, за да увеличи банковите постъпления, защото натискът върху маржовете на кредитиране се увеличава. И същевременно пренасочва ресурси към търговската мрежа на банката, за да спечели пазарен дял.

„Уникредит“ обяви новите финансови целеви параметри успоредно с финансовите резултати за четвъртото тримесечие и за цялата 2025-а, и с 10-процентното увеличение на печалбата за последните три месеца на миналата година, което надмина очакванията на анализаторите. Успехът се дължи на фискалните облаги и еднократните печалби, които са компенсирали над 1 милиард евро разходи за интеграция и за хеджиране на стратегическия банков портфейл.

Капиталовият буфер на банката – ключов фактор за способността ѝ да сключва сделки и/или да връща пари на акционерите, е останал устойчив, като коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред е бил 14.7% в края на декември, в сравнение с 14.8% през предишното тримесечие.

Под ръководството на Орчел рентабилността на „Уникредит“ и възвръщаемостта за акционерите се повишиха рязко. Акциите на кредитора скочиха повече от седем пъти, откакто той пое управлението, което позволи на бившия инвестиционен банкер да се впусне в пазаруване в условията на кипяща активност от сделки в цяла Европа, Въпреки това, действията му по отношение на „Банко БПМ“ в Италия и „Комерцбанк“ в Германия в момента са в застой заради съпротива на правителствата на двете държави.

UniCredit20252026 насоки2028 насоки
Нетни приходи23.9 млр. евро>25 млр. евро~27.5 млр. евро
Оперативни разходи9.44 млр. евро</=9.4 млр. евро~9.2 млрд. евро
Коригиран нетен доход10.6 млрд. евро~11 млр. евро13 млрд. евро
Възвръщаемост на материалния собствен капитал (RoTE)19.2%>20%>23%
Съотношение на оперативните разходи към оперативните приходи (C/I ratio)38%~36%~33%


Въпреки че Орчел съсредоточава усилията си върху разширяването на съществуващия бизнес на „Уникредит“, засега неговата пазарна обиколка оставя компанията му с големи дялове в германската банка, както и в гръцката „Алфа банк“, където правителството е по-благосклонно към предложенията му.

„Нашата амбиция е постоянно да постигаме по-добри резултати в печеливш, генериращ капитал растеж и разпределения и сме уверени, че можем да поддържаме тази траектория през следващите пет години“, посочва Орчел в изявлението си при обявяването на финансовите резултати на 9 февруари.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.