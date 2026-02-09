Киър Стармър може да подаде оставка в рамките на една седмица

Британският премиер Киър Стармър може да бъде принуден да подаде оставка в рамките на една седмица. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници от управляващата Лейбъристка партия.

Спекулацията беше предизвикана от скандала около назначаването на , който беше приятел с американския финансист Джефри Епщайн, осъден за педофилия, за британски посланик в Съединените щати. Този скандал вече доведе до оставката на Морган Максуини, началник на кабинета на британския премиер, който подаде оставка на 8 февруари.

Според Bloomberg,

няколко депутати от управляващата Лейбъристка партия бяха изненадани, че Стармър все още заема поста си,

въпреки че е одобрил назначаването на Манделсън за посланик. Агенцията отбеляза, че някои служители в офиса на „Даунинг стрийт“ 10 тайно призовават членове на правителството да убедят премиера да подаде оставка или дори сами да подадат оставка от кабинета, за да провокират неговото напускане. Според съветник на един министър, шансовете Стармър да остане на поста си през следващата седмица са „50 на 50“.

Агенцията подчерта, че

за да запази поста си, Стармър може да предложи да се присъедини към правителството на бившата си заместничка Анджела Рейнър,

която напусна кабинета миналия септември на фона на скандал, свързан с неплатен гербов налог върху апартамент в Южна Англия. Освен това, той би могъл да назначи Ед Милибанд, настоящия министър на енергийната сигурност и въглеродния неутралитет, да оглави по-видно министерство, като по този начин задоволи амбициите си. Както Рейнър, така и Милибанд, са били споменавани преди това като вероятни кандидати за поста на премиер, ако Стармър подаде оставка.

Други претенденти, според британските медии, включват министъра на здравеопазването Уес Стрийтинг, министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд, министъра на външните работи Ивет Купър, министъра на отбраната Джон Хийли и неговия заместник Алистър Карнс.

Евентуалната оставка на Стармър не би довела автоматично до нови общи избори.

Вместо това, Лейбъристката партия би могла да проведе партиен вот, за да избере нов партиен лидер, който да ръководи правителството. Точно това направиха консерваторите през 2022 г., след като смениха министър-председателите два пъти в рамките на една година (Борис Джонсън и Лиз Тръс).

Sky News съобщи също, че

Стармър ще се опита да убеди своите колеги от партията да не искат оставката му.

Очаква се той да се обърне към Лейбъристката партия в Камарата на общините (долната камара на британския парламент) на 9 февруари. Освен това, министър-председателят планира да се обърне към депутатки от Лейбъристката партия на 11 февруари, на фона на скандала с Епщайн. Очаква се Стармър също да се обърне към нацията на 9 февруари, по време на което ще говори за назначението на Манделсън.

Морган Максуини заемаше поста си от октомври 2024 година.

Преди това той беше главен съветник на Стармър. Максуини се смята за архитект на предизборната кампания на Лейбъристката партия за общите избори през юли 2024 г., която позволи на лейбъристите да се завърнат на власт след 14 години в опозиция. Заместниците на Максуини, Джил Кътбъртсън и Видя Алакен, бяха назначени за изпълняващи длъжността началници на кабинета на министър-председателя.

Фигурата на Манделсън

На 3 февруари Скотланд Ярд започна криминално разследване срещу Манделсън, който е заподозрян в предоставяне на поверителна информация от британското правителство на Епщайн. Според британски медии, които са прегледали досието на Епщайн, Манделсън е споделил с него поверителна информация през 2009 г. относно данъчната реформа на лейбъристкото правителство, а също така му е разкрил предстоящата програма за помощ на ЕС за южноевропейските страни, които бяха най-силно засегнати от световната финансова криза. На 6 февруари полицията нахлу в два от домовете на Манделсън.