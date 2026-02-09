Тръмп описа шоуто на Bad Bunny за Супербол LX като „едно от най-лошите в историята“

Пуерториканският изпълнител Bad Bunny разтърси пълните трибуни на стадион „Ливайс“ в Санта Клара, Калифорния, по време на неделното шоу на полувремето на Супербоул. Президентът Доналд Тръмп обаче не остава възхитен и публично линчува изпълнението, описвайки го като „едно от най-лошите – изобщо!“ в публикация в социалните мрежи.

„Няма никакъв смисъл, обида е за величието на Америка и не отразява нашите стандарти за успех, креативност и върхови постижения“, добавя той.

Държавният глава нарече шоуто „плесница в лицето на страната“, но предсказа, че ще получи възторжени отзиви от т.нар. от него „фалшиви медии“, пише „Политико“.

Реакцията му е очаквана, защото Bad Bunny също не му е голям почитател.

На наградите „Грами“ миналата седмица той призова имиграционната служба ICE да прекрати засилените си акции в американските градове и подкрепи Камала Харис в президентската надпревара срещу Тръмп през 2024 година.

„Преди да благодаря на Бог, ще кажа: „ICE вън“, заяви певецът. „Ние не сме диваци, не сме животни, не сме извънземни – ние сме хора и сме американци.“

В края на концерта на огромния екран на открития стадион се появи послание в черно и бяло: „Единственото по-силно от омразата е любовта.“

Носителят на „Грами“ изпълни хитове като „Tití me preguntó“, „Yo Perreo Sola“ и „NUEVAYoL“. С музикално участие блеснаха и певицата Лейди Гага, която изпълни „Die with a Smile“, и сънародника на Bad Bunny – Рики Мартин, който изпя няколко реда от „LO QUE LE PASÓ A HAWAii“.

Самият мач завърши с убедителна победа на „Сиатъл Сийхоукс“ над „Ню Инглънд Пейтриътс“ с 29:13, които вдигнаха втората си титла в Националната футболна лига на САЩ и Канада.