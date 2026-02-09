РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Съюзът на юристите призова за повече „от своите“ в следващия парламент

В свое обръщение до партиите, от Съюза на юристите в България (СЮБ) призоваха да има повече правни кадри с многогодишен стаж и високи професионални качества, съобщава правният сайт “Лекс”.

От организацията напомнят, че страната ни е единствената в Европейския съюз без консолидирано законодателство, въпреки решението в тази връзка на Бюрото на Великото народно събрание от 15 май 1991 година. Те допълват, че отиващият си парламент е поредният с изключително ниско обществено доверие и излагат няколко причини за това.

Констатира се, че законопроектите, изготвени от народните ни избраници, имат лоша и непрецизна законодателна техника, а оценката за въздействието им е твърде формална.

„Голяма част от внесените в Народното събрание законопроекти са без представен анализ на съответствието спрямо правото на Европейския съюз. Законите се изменят непоследователно и хаотично като промените не рядко имат повече политическо послание, отколкото да целят реално регулиране на обществените отношения“, допълват от Съюза на юристите в България.

Те отбелязват, че за над 80% от законодателните предложения не са извършени необходимите изследвания или научни експертизи, като се продължава порочната практика да се променят закони с преходни и заключителни разпоредби.

Накратко – прави се “поправка на поправката”.

“С настоящето не обхващаме всички слаби страни в законодателната дейност на поредното Народно събрание, но изложеното е достатъчно основание да призовем всички политически партии и коалиции да се съобразят с него, когато формират кандидатските си листи за народни представители за следващия парламент”, отбелязват юристите.

