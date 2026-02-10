Българин, опитал се да убие бившата си в Германия, ще лежи 12 години у нас

Апелативният съд в Бургас потвърди решение, с което българският гражданин Тихомир В., осъден от германските власти за изнудване и опит за убийство на бившата си съпруга, ще лежи в нашенски затвор 12 години и половина при първоначален строг режим. Решението на магистратите е окончателно.

Нападението е от средата на юли 2024 година, когато на автобусна спирка извън град Швайнфурт, Германия, мъжът се приближил до бишата си съпруга, държейки шлосерски чук. Той отправял смъртни заплахи към жената и ѝ нанесъл множество удари по главата. Сложил я в багажника на автомобила си и потеглил към града, където органите на реда го задържали след сигнал от свидетел, който проследил автомобила.

Месец преди това Тихомир В. упражнявал натиск върху пострадалата заради съдебни разходи. В Германия българинът е признат за виновен в опит за умишлено убийство, както и за тежка телесна повреда и изнудване.