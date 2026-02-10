ChatGPT започва тестове с реклами за част от потребителите в САЩ

ChatGPT тества показването на реклами за някои потребители в САЩ. Това може да е началото на края на напълно безрекламния модел на платформата.

„Целта ни е рекламите да подпомагат по-широкия достъп до по-мощни функции на ChatGPT, като същевременно запазим доверието на хората при важни и лични задачи“, заяви говорител на OpenAI пред „Аксиос“.

От компанията подчертават, че рекламите няма да влияят на отговорите на чатбота, които ще останат фокусирани върху „най-полезното“ за потребителя. Например при търсене на рецепти може да се появи реклама за услуга за доставка на хранителни продукти.

Конкурентът Anthropic неотдавна обеща да остане без реклами, а главният изпълнителен директор на Google DeepMind Демис Хасабис отбеляза в Давос, че ходът на OpenAI изглежда прибързан и вероятно продиктуван от нуждата от приходи.