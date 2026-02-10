De Beers вероятно ще бъде продадена на публично-частен консорциум

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
De Beers вероятно ще бъде продадена на консорциум, съставен от държавни и частни участници, след като няколко африкански държави проявиха интерес да придобият дял в компанията. Това заяви Дънкан Уанблад, главен изпълнителен директор на Anglo American, която притежава основния дял в De Beers. Сделката се очаква да бъде финализирана тази година въпреки трудния пазар на диаманти.

Продажбата е част от преструктуриране на Anglo American, предприето след отблъскване на враждебна оферта за придобиване от BHP през 2024 година. Пазарът на диаманти е предизвикателен заради намаляване на разходите за луксозни стоки на китайските потребители и конкуренцията от по-евтини, лабораторно отгледани диаманти. Миналата година индустрията пострада и от американски мита върху вноса от Индия, което забави нормалния поток на камъните.

Правителството на Ботсвана, което вече притежава 15% от De Beers, е ключов играч в сделката и се очаква да увеличи дяла си. Ангола и Намибия също обмислят участие с дялове, като Ангола е заявила, че се стреми към 20-30 процента участие.

След избора на купувач, Anglo American ще преговаря с него и с правителството на Ботсвана за условията на сделката. Въпреки критиките, че продажбата се извършва на дъното на пазара, компанията смята, че това е най-доброто решение за акционерите.

