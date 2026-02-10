РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Чехи джуркат лек за нерви в незаконен цех в село Богданица

лекарство

Лекарствени продукти, произвеждани и съхранявани в нарушение на патентното право, бяха иззети при спецакция на Областната дирекция на МВР – Пловдив. В акцията са участвали екипи на сектор „Индустрия и търговия“ към отдел „Икономическа полиция“ и полицаи от РУ- Асеновград.

Полицейска операция стартирала в петък, след придобита информация, че на територията на асеновградското село Богданица се осъществява незаконна дейност по линия на здравеопазването. При претърсване в помещение, обособено като производствен цех, служителите открили пълначна машина за капсулни хапчета и голямо количество готова продукция. Част от нея била в насипно състояние в чували, а другата – пакетирана в блистери и в кашони. Иззето е и прахообразно вещество, както и различни заготовки и други доказателства.

lekarstvo2

На този етап от разследването е изяснено, че става дума за медикамент, предназначен за неврологично заболяване. Опаковките и лекарствата са били обозначени с търговската марка на световно известна фармацевтична корпорация, без да има необходимите разрешителни документи от правопритежателя.

Като заподозрени за незаконното производство и съхранение на медикаментите с полицейски заповеди са били задържани двама чешки граждани, на 52 и 35 години. По случая е образувано досъдебно производство, а с постановление на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура – Пловдив мъжете са привлечени като обвиняеми.

lekarstvo3

В съобщение на Районна прокуратура- Пловдив се посочва, че като обвиняеми са привлечени З.Х., на 35 г., чешки гражданин, и И.Н., на 52 г., чешки гражданин, за това, че на 06 02.2026 г., в с. Богданица, обл. Пловдив, като съизвършители, без съгласието на притежателите на изключителното право върху търговска марка на лекарствени средства, използвали в дейността си стоки, обект на това право, както и ги съхранявали – престъпление по чл. 172б ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

