Световната корупция достига най-високи нива от десетилетие насам, ние сме най-зле от страните в ЕС

Transparency International

Неправителствената организация за борба с корупцията Transparency International предупреждава в годишния си доклад за нарастване на корупцията в демократичните държави по света, като даде на САЩ най-ниския си индекс за възприятие на корупцията досега.

Страните се оценяват по скала от 0 до 100 – от крайна корупция до високи стандарти на почтеност – въз основа на експертни анализи и мнения на представители на бизнеса. Средният световен резултат тази година е 42 точки – най-ниското ниво за последното десетилетие.

Данните показват и рязък спад на държавите с много високи резултати. Ако преди десет години 12 страни са имали индекс над 80, през изминалата година те са едва пет.

Според организацията отслабването на демократичните институции се наблюдава и в държави, чийто индекс за възприятие на корупцията е по принцип висок. Става дума за Нова Зеландия (81), Швеция (80), Канада (75), Великобритания (70) и Франция (66). Макар резултатите им да остават сравнително високи, експертите отбелязват нарастващи рискове, свързани с отслабването на регулаторния контрол, недостатъчното законодателство и ограничената ефективност на санкциите.

Transparency International критикува Европейския съюз , че е останал „безучастен“ при вида на уронването на демократичните защитни механизми в някои държави членове. Отбелязва се, че постоянните провали на лидерството и намалената прозрачност подкопават почтеността и ускоряват загубата на обществено доверие в правителствата.

„През декември 2025 г. ЕС прие първата си Директива за борба с корупцията, предназначена да хармонизира наказателното законодателство в държавите членки и да установи подход на нулева толерантност. Ключови разпоредби обаче бяха отслабени, в резултат на което окончателната рамка на Директивата не е достатъчно амбициозна, ясна и приложима, пропилявайки възможността за заемане на колективна позиция срещу корупцията.“, пише в доклада.

В Европейския съюз държавите с най-лоша позиция са Унгария и България, като всяка получава оценка 40, а с най-добра са Дания (89) и Финландия (88).

За индекса на България са повлияли масовите протести в края на годината, нарастващата корупция и частното влияние върху държавата, което говори за клептокрация. Закриването на Комисията за противодействие на корупцията и забавянето при избора на ръководства на ключови регулатори допълнително понижават индекса.

Докладът приветства „мобилизацията на гражданското общество“ в Украйна, която е принудила Зеленски да се откаже от приемането на законопроект, ограничаващ независимостта на антикорупционните органи, но оценката на страната остава ниска – 36.

В Съединените щати индексът се е понижил до 64 пункта спрямо 75 преди десетилетие. Докладът акцентира върху натиска върху независими институции, включително съдебната система и Федералния резерв.

Transparency International подчертава и разследването срещу управителя на централната банка Джеръм Пауъл, след отказа му да изпълни призивите на президента Доналд Тръмп за понижаване на лихвените проценти.

