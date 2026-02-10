Швейцарската „Ховиг“ разширява производството в Търговище с инвестиция за 1.7 млн. евро

Инвестиция за 1.17 млн. eвро направи швейцарската фирма „Ховаг“ ЕООД в промишлената зона на Търговище, съобщават от общината. Проектът е в изпълнение на поетите ангажименти по договор между дружеството и Община Търговище, след получен сертификат за инвестиции с общинско значение клас „В“.

Документът бе връчен в края на 2022 г. за намеренията за разширяване на помещения за производство на кабелни изделия и компоненти, както и за изграждане логистичен възел. В рамките на проекта са реконструирани две съществуващи сгради. Изградени са нов производствен цех и складови помещения върху терен с обща площ от 9 декара. Имотите бяха общински и закупени от „Ховаг“ след решение на Общинския съвет през 2024 година.

След изпълнението на инвестицията са разкрити и 10 нови работни места.

Съгласно договора, сключен с Общината, фирмата се задължава да запази и всички 110 свои работници за срок от поне 3 години след въвеждане в експлоатация на новите съоръжения.

Сертификатът за инвестиции с общинско значение клас „В“ дава право на компаниите да ползват съкратени административни срокове и индивидуално обслужване. Те придобиват и право да закупят или да им бъде учредено възмездно ограничено вещно право върху общински недвижим имот по местонахождението на тяхната инвестиция, без провеждане на търг или конкурс, но след решение на Общинския съвет.

Редът за издаването на сертификата е регламентиран в общинска наредба, приета в изпълнение на Закона за насърчаване на инвестициите.