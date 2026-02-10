Прокуратурата по случая „Петрохан“ – две убийства и едно самоубийство

От Прокуратурата излязоха с още подробности по случая “Петрохан” и смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев, чиито тела бяха намерени на 8 февруари в кемпер в района на връх Околчица. Според аутопсиите и разположението на телата се касае за две убийства, с последвало самоубийство.

Открити са три гилзи и три проектила, като данните сочат, че изстрелите са произведени с револвер „Колт“. В кемпера е намерен и един пистолет „Глок“, като оръжията са били законно притежавани от Ивайло Калушев. В превозното средство са открити още четири мобилни телефона и лаптоп.

В района на прохода Петрохан и в хижата при огледите на разследващите освен материали с религиозна насоченост е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за “духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики”, уточняват от Прокуратурата.

На името на Ивайло Иванов, един от основателите на неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии и жертва в хижата, на 23 август 2021 година от МВР е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия. На името на 22-годишния Николай Златков на 24 февруари 2023 година от МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.

От държавното обвинение добавят, че продължава работата по изготвяне на назначените експертизи в Националния институт по криминалистика. Предстои назначаването на съдебно-психологична експертиза, която да бъде изготвена от Института по психология на МВР.

Припомняме, че по-рано днес в Агенцията по вписванията започна проверка на това как фирми и организации успяват да се регистрират с наименования, съдържащи „национална агенция“ или други термини, които създават впечатление за държавна институция. Министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев разпореди проверка на НПО-то, както и на други сдружения, използващи в името си „национална агенция“, „агенция за контрол“ или подобни изрази.

От своя страна, съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов обяви във “Фейсбук”, че ще внесат изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Търговския закон, така че да бъде ясно уредена забраната за използване на имена, които приличат на такива на администрации и държавни органи.

Припомняме, че вчера, майката на една от жертвите край Околчица – Николай Златков, Ралица Асенова коментира пред NOVA, че тримата, открити в кемпера, спрян край Околчица, са станали обект на професионално убийство. Асенова заяви, че категорично отхвърля в хижата да е имало бойно оръжие, а групата да е имала престъпна дейност, споделяйки, че лично е ходила там и е прекарала няколко дни с тях. Тя не прие и версията за вътрешен конфликт в групата.

Асенова повдигна и няколко въпроса – единият – дали се проверява информацията на очевидка, която няколко часа преди да се случи трагедията в хижа „Петрохан“, е видяла четири джипа, движещи се към мястото, а другият – откъде са записите, излъчени на брифинга на 9 февруари.

„Искам да информирам целия български народ. Тези шест човека нямаха четири планински джипа. Това не са техни автомобили”, отбеляза майката, като освен това подчерта, че и там, откъдето са снимани изнесените кадри на брифинга, няма камера.

Тя разказа още, че била първата съдействала на полицията. По думите ѝ униформените се интересували само какъв бил синът ѝ и с какво се занимавала групата.