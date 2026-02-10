РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Прокуратурата по случая „Петрохан“ – две убийства и едно самоубийство

Прокуратурата по случая "Петрохан" - две убийства и едно самоубийство

От Прокуратурата излязоха с още подробности по случая “Петрохан” и смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев, чиито тела бяха намерени на 8 февруари в кемпер в района на връх Околчица. Според аутопсиите и разположението на телата се касае за две убийства, с последвало самоубийство.

Открити са три гилзи и три проектила, като данните сочат, че изстрелите са произведени с револвер „Колт“. В кемпера е намерен и един пистолет „Глок“, като оръжията са били законно притежавани от Ивайло Калушев. В превозното средство са открити още четири мобилни телефона и лаптоп.

В района на прохода Петрохан и в хижата при огледите на разследващите освен материали с религиозна насоченост е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за “духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики”, уточняват от Прокуратурата.

На името на Ивайло Иванов, един от основателите на неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии и жертва в хижата, на 23 август 2021 година от МВР е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия. На името на 22-годишния Николай Златков на 24 февруари 2023 година от МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.

От държавното обвинение добавят, че продължава работата по изготвяне на назначените експертизи в Националния институт по криминалистика. Предстои назначаването на съдебно-психологична експертиза, която да бъде изготвена от Института по психология на МВР.

Припомняме, че по-рано днес в Агенцията по вписванията започна проверка на това как фирми и организации успяват да се регистрират с наименования, съдържащи „национална агенция“ или други термини, които създават впечатление за държавна институция. Министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев разпореди проверка на НПО-то, както и на други сдружения, използващи в името си „национална агенция“, „агенция за контрол“ или подобни изрази.

От своя страна, съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов обяви във “Фейсбук”, че ще внесат изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Търговския закон, така че да бъде ясно уредена забраната за използване на имена, които приличат на такива на администрации и държавни органи.

Припомняме, че вчера, майката на една от жертвите край Околчица – Николай Златков, Ралица Асенова коментира пред NOVA, че тримата, открити в кемпера, спрян край Околчица, са станали обект на професионално убийство. Асенова заяви, че категорично отхвърля в хижата да е имало бойно оръжие, а групата да е имала престъпна дейност, споделяйки, че лично е ходила там и е прекарала няколко дни с тях. Тя не прие и версията за вътрешен конфликт в групата.

Асенова повдигна и няколко въпроса – единият – дали се проверява информацията на очевидка, която няколко часа преди да се случи трагедията в хижа „Петрохан“, е видяла четири джипа, движещи се към мястото, а другият – откъде са записите, излъчени на брифинга на 9 февруари.

„Искам да информирам целия български народ. Тези шест човека нямаха четири планински джипа. Това не са техни автомобили”, отбеляза майката, като освен това подчерта, че и там, откъдето са снимани изнесените кадри на брифинга, няма камера.

Тя разказа още, че била първата съдействала на полицията. По думите ѝ униформените се интересували само какъв бил синът ѝ и с какво се занимавала групата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.