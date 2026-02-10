След случая „Петрохан“ започва проверка как се регистрират „национални агенции“

В Агенцията по вписванията започва проверка на това как фирми и организации успяват да се регистрират с наименования, съдържащи „национална агенция“ или други термини, които създават впечатление за държавна институция.

Повод за проверката е сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“, свързано с хижа „Петроха“ и обитателите ѝ, които бяха намерени мъртви. Министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев разпореди проверка на регистрацията на това сдружение, както и справка за други организации и фирми, които използват в името си „национална агенция“, „агенция за контрол“ или подобни изрази, за да се установи дали може да се създаде впечатление, че изпълняват държавни функции.

„След като вчера внесохме проект на решение за предоставяне на всички документи и доклади от ДАНС и прокуратурата на парламента, днес внасяме изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Търговския закон, така че да бъде ясно уредена забраната за използване на имена, които приличат на такива на администрации и държавни органи“, коментира във „Фейсбук“ съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.