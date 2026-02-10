Хванаха двама измамници на „Дунав мост“

Двама измамници бяха заловени снощи към 21 часа на граничния преход Русе – Гюргево, преди мостовото съоръжение. Служители от Гранично полицейско управление – Русе извършили проверка на излизащ от страната лек автомобил „Ситроен“, в който пътували двама мъже от Раднево. Поведението им било съмнително и полицаите решили да ги проверят.

При физическия оглед е установено, че носят голяма сума пари – 4353 евро, синджирче и обеца от жълт метал. Граничните полицаи разкрили, че е извършена телефонна измама в Габрово. Двамата пътници признали, че са наети за работа по обява в интернет. Дадени са им указания да вземат пари от възрастна жена в Габрово и да ги пренесат до Гюргево. Обещано им е възнаграждение 800 евро.

Двамата участници в телефонната измама са задържани със заповед за полицейско задържане в ГПУ-Русе. Установените парични средства и накитите от жълт метал са предадени с протокол за доброволно предаване. По случая в РУ-Габрово е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават.