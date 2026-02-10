Русия подготвя нови ограничения и глоби срещу Telegram

Приложението за съобщения Telegram, което е ключов канал за публична и частна комуникация в Русия, е изправено пред нови ограничения и финансови санкции заради съдържание, смятано за неприемливо от властите, съобщава Reuters.

Според информация на руската медия РБК регулаторът Роскомнадзор планира да ограничи достъпа до Telegram от днес, като вече са предприети мерки за забавяне на услугата. Към момента нито регулаторът, нито самата платформа са коментирали официално.

Журналисти на Ройтерс в Русия съобщават, че приложението все още функционира, но има забавяния, особено при зареждане на видеосъдържание. Междувременно РИА Новости информира, че Telegram може да бъде глобен с до 64 милиона рубли за отказ да премахне информация, посочена от властите като незаконна, предаде БТА.

Telegram, създаден от руския предприемач Павел Дуров, се използва широко в Русия – от Кремъл, съдилища и медии до известни личности и опозиционни групи в изгнание.

През последните месеци руските власти засилиха натиска върху чуждестранни технологични платформи. Още през август миналата година бяха ограничени някои функции за обаждания в Telegram и WhatsApp, а през декември беше блокирано приложението FaceTime на Apple. Тези мерки остават в сила.

Паралелно с това руското правителство насърчава използването на държавно подкрепяното приложение MAX, което според критиците може да служи за наблюдение – твърдения, отричани от държавните медии.

Не за първи път Москва опитва да ограничи Telegram – още през 2018 година беше направен неуспешен опит за пълното му блокиране.