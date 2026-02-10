Денят по диагонал – 10 февруари 2026 г.

Ритането на мъртъвци е социопатия, убеден е Тома Белев.

Всяко сдружение на граждани, което няма за цел печалба е гражданско сдружение с идеална цел или гражданска организация. И обратно – всички граждански сдружения, които имат за цел печалба са стопански организации. Политическите партии са граждански организации, профсъюзите и работодателските организации също. Читалищата са граждански организации. Граждански организации определят състава на сметната палата и надзорните съвети на НОИ и НЗОК. Това са формации, на които държавата е делегирала определени функции.

Неправителствената организация за борба с корупцията Transparency International предупреждава в годишния си доклад за нарастване на корупцията в демократичните държави по света, като даде на САЩ най-ниския си индекс за възприятие на корупцията досега.

Страните се оценяват по скала от 0 до 100 – от крайна корупция до високи стандарти на почтеност – въз основа на експертни анализи и мнения на представители на бизнеса. Средният световен резултат тази година е 42 точки – най-ниското ниво за последното десетилетие.

С всеки изминал ден неяснотите относно предстоящия период на служебно (без)властие нарастват, а не намаляват. Накъдето и да погледнем, картината се замъглява, а не се прояснява. Да започнем с наистина трудния избор на президента Йотова. Когато имаше един или двама кандидати, дали съгласие, беше лошо, но поне бе горе-долу ясно какво да очакваме. Сега на масата има цели пет, което не облекчава задачата на президента.

Официален автомобилен вносител пусна „промоция за лизинг с лихва 3.9%“. Какъв е този пробив след като пазарните нива често са почти двойно по-високи? Проучване на „Банкеръ” установи, че става дума за нов модел автомобил. Целта на промоцията е да се намали общата цена на финансиране при изплащане на автомобила. Важни обаче са и допълнителните условия, на които клиентът трябва задължително да отговори.

Случаят „Петрохан“ би трябвало да е преди всичко криминално разследване, но той се превърна в упражнение по писане на сценарии и политическа дъвка, която различни актьори дъвчат според интереса си. Трагедията, при която шестима души загинаха от огнестрелни рани в главата, включително и 15-годишно дете, разтърси обществото, но вместо яснота, произведе истерия, конспирации и ожесточен политически сблъсък.

САЩ ще предадат контрола върху командните центрове на НАТО на европейци. Ройтерс съобщава, че Вашингтон възнамерява да се откаже от водещата си роля в ръководството на обединените сили на алианса в Норфолк, САЩ, и Неапол, Италия.

В замяна, според изданието, Вашингтон планира да поеме контрола над три други командни центъра на НАТО. Решението вече предизвика дискусия в западните медии.