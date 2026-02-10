Денят по диагонал – 10 февруари 2026 г.

Тома Белев: Дървената мафия вече не убива, но пък активно участва в изборния процес (част 2)
Ритането на мъртъвци е социопатия, убеден е Тома Белев.
Всяко сдружение на граждани, което няма за цел печалба е гражданско сдружение с идеална цел или гражданска организация. И обратно – всички граждански сдружения, които имат за цел печалба са стопански организации. Политическите партии са граждански организации, профсъюзите и работодателските организации също. Читалищата са граждански организации. Граждански организации определят състава на сметната палата и надзорните съвети на НОИ и НЗОК. Това са формации, на които държавата е делегирала определени функции.
Световната корупция достига най-високи нива от десетилетие насам, ние сме най-зле от страните в ЕС
Неправителствената организация за борба с корупцията Transparency International предупреждава в годишния си доклад за нарастване на корупцията в демократичните държави по света, като даде на САЩ най-ниския си индекс за възприятие на корупцията досега.
Страните се оценяват по скала от 0 до 100 – от крайна корупция до високи стандарти на почтеност – въз основа на експертни анализи и мнения на представители на бизнеса. Средният световен резултат тази година е 42 точки – най-ниското ниво за последното десетилетие.
Служебен премиер или котка в чувал (която няма да лови мишки)
С всеки изминал ден неяснотите относно предстоящия период на служебно (без)властие нарастват, а не намаляват. Накъдето и да погледнем, картината се замъглява, а не се прояснява. Да започнем с наистина трудния избор на президента Йотова. Когато имаше един или двама кандидати, дали съгласие, беше лошо, но поне бе горе-долу ясно какво да очакваме. Сега на масата има цели пет, което не облекчава задачата на президента.
Големите автолизинг компании работят с 3-4% лихва
Официален автомобилен вносител пусна „промоция за лизинг с лихва 3.9%“. Какъв е този пробив след като пазарните нива често са почти двойно по-високи? Проучване на „Банкеръ” установи, че става дума за нов модел автомобил. Целта на промоцията е да се намали общата цена на финансиране при изплащане на автомобила. Важни обаче са и допълнителните условия, на които клиентът трябва задължително да отговори.
Случаят „Петрохан“ се превърна в политическа дъвка
Случаят „Петрохан“ би трябвало да е преди всичко криминално разследване, но той се превърна в упражнение по писане на сценарии и политическа дъвка, която различни актьори дъвчат според интереса си. Трагедията, при която шестима души загинаха от огнестрелни рани в главата, включително и 15-годишно дете, разтърси обществото, но вместо яснота, произведе истерия, конспирации и ожесточен политически сблъсък.
САЩ планират да променят командната система на НАТО
САЩ ще предадат контрола върху командните центрове на НАТО на европейци. Ройтерс съобщава, че Вашингтон възнамерява да се откаже от водещата си роля в ръководството на обединените сили на алианса в Норфолк, САЩ, и Неапол, Италия.
В замяна, според изданието, Вашингтон планира да поеме контрола над три други командни центъра на НАТО. Решението вече предизвика дискусия в западните медии.