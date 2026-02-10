Терзиев поиска оставката на шефа на „Столичен автотранспорт“ заради скъпи договори и лошо управление

Кметът на София Васил Терзиев е поискал оставката на директора на „Столичен автотранспорт“ Стилиян Манолов. Това стана ясно от публикация на кмета във Фейсбук, в която той остро критикува начина, по който се управлява общинското дружество.

По думите на Терзиев, решенията, взимани в „Столичен автотранспорт“, водят до сериозни финансови загуби за София, без това да се отразява положително на качеството на услугата за гражданите. Той посочва, че временното ръководство подписва договори за десетки милиони левове, които ще обвържат дружеството и извън рамките на настоящия мандат, при липса на достатъчен контрол.

Сред проблемите градоначалникът изброява плащането на комисионни на посредници, въпреки че дружеството има право да купува природен газ директно, както и закупуването на 18-годишни, силно амортизирани автобуси на многократно завишени цени. Терзиев обръща внимание и на случаи на изтичане на около осем хиляди литра гориво през изминалата година, за които по думите му никой не е поел отговорност.

„Резултатът от подобни практики е ясен – повече разходи, същото или по-лошо качество на услугата и транспорт, който не отговаря на града, в който искаме да живеем“, подчертава столичният кмет.

В заключение Терзиев настоява за две конкретни мерки – смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“ и провеждане на независим одит на всички общински транспортни дружества.