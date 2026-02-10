Европарламентът одобри предпазни клаузи по споразумението между ЕС и Меркосур

От Европейския парламент са подкрепили допълнителни предпазни мерки за предотвратяване на вредите за селскостопанския сектор в Европейския съюз след подписването на търговското споразумение с държавите от Меркосур, съобщават от пресслужбата на институцията. Мерките включват допълнителни гаранции за чувствителни селскостопански продукти като говеждо и птиче месо.

Новият регламент е неофициално договорен с държавите членки и в него се посочва как ЕС би могъл временно да преустанови тарифните преференции, предвидени в търговското споразумение относно вноса на селскостопански продукти от Южноамериканските държавите (Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай).

Съгласно новите правила Европейската комисия ще започне разследване на необходимостта от защитни мерки, когато вносът на чувствителни селскостопански продукти, в това число и домашни птици, говеждо месо, яйца, цитрусови плодове и захар, се увеличи с 5% средно за три години и ако в същото време вносните цени са с 5% по-ниски от съответната цена на вътрешния пазар.

Най-малко веднъж на всеки шест месеца Комисията ще трябва да представя на Парламента доклад за оценка на въздействието на вноса на чувствителни продукти.

Разследване може да бъде поискано и от държава членка или от физическо или юридическо лице, представляващо отрасъла, или от сдружение, действащо от името на отрасъла, в случай на опасност от сериозна вреда за него.

Постоянният докладчик за Меркосур Габриел Мато от Европейската народна партия заяви, че предпазните мерки ще гарантират, че споразумението между ЕС и Меркосур е придружено от балансиран и надежден механизъм за защита на европейския селскостопански сектор.

Регламентът ще започне да се прилага след влизането в сила на Временното търговско споразумение с Меркосур.

Припомняме, че Европейският парламент сезира Съда на Европейския съюз по повод търговското споразумение с Меркосур. Сделката срещна съпротива от страна на редица страни членки в Съюза, сред които Франция и Полша.

В свой отговор до депутата Любен Иванов от ПП-ДБ икономическият министър в оставка Петър Дилов заяви, че Европейската комисия ще създаде специална работна група на ЕС за повишаване на ефективността на контрола върху вноса, която да следи за опасните пестициди и доколко са безопасни продуктите.