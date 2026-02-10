РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Европарламентът одобри предпазни клаузи по споразумението между ЕС и Меркосур

Европарламентът одобри предпазни клаузи по споразумението между ЕС и Меркосур

От Европейския парламент са подкрепили допълнителни предпазни мерки за предотвратяване на вредите за селскостопанския сектор в Европейския съюз след подписването на търговското споразумение с държавите от Меркосур, съобщават от пресслужбата на институцията. Мерките включват допълнителни гаранции за чувствителни селскостопански продукти като говеждо и птиче месо.

Новият регламент е неофициално договорен с държавите членки и в него се посочва как ЕС би могъл временно да преустанови тарифните преференции, предвидени в търговското споразумение относно вноса на селскостопански продукти от Южноамериканските държавите (Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай).

Съгласно новите правила Европейската комисия ще започне разследване на необходимостта от защитни мерки, когато вносът на чувствителни селскостопански продукти, в това число и домашни птици, говеждо месо, яйца, цитрусови плодове и захар, се увеличи с 5% средно за три години и ако в същото време вносните цени са с 5% по-ниски от съответната цена на вътрешния пазар.

Най-малко веднъж на всеки шест месеца Комисията ще трябва да представя на Парламента доклад за оценка на въздействието на вноса на чувствителни продукти.

Разследване може да бъде поискано и от държава членка или от физическо или юридическо лице, представляващо отрасъла, или от сдружение, действащо от името на отрасъла, в случай на опасност от сериозна вреда за него.

Постоянният докладчик за Меркосур Габриел Мато от Европейската народна партия заяви, че предпазните мерки ще гарантират, че споразумението между ЕС и Меркосур е придружено от балансиран и надежден механизъм за защита на европейския селскостопански сектор.

Регламентът ще започне да се прилага след влизането в сила на Временното търговско споразумение с Меркосур.

Припомняме, че Европейският парламент сезира Съда на Европейския съюз по повод търговското споразумение с Меркосур. Сделката срещна съпротива от страна на редица страни членки в Съюза, сред които Франция и Полша.

В свой отговор до депутата Любен Иванов от ПП-ДБ икономическият министър в оставка Петър Дилов заяви, че Европейската комисия ще създаде специална работна група на ЕС за повишаване на ефективността на контрола върху вноса, която да следи за опасните пестициди и доколко са безопасни продуктите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.