Правителството отпусна 25 млн. евро за железопътни проекти

Министерският съвет в оставка отпусна допълнителни разходи по бюджета на транспортното министерство в размер на 25 000 000 евро, съобщават от пресслужбата на институцията. Средствата ще бъдат преведени на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за разплащане по готови железопътни проекти.

Решението е свързано с прилагането на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлацията.

“Като управител на железопътната инфраструктура и бенефициент по проекти със средства от ЕС и националния бюджет на стойност над 2 млрд. евро, “Железопътна инфраструктура” не разполага с възможност да покрие тези разходи със собствени средства”, посочват от Министерски съвет.

Финансирането ще гарантира пълното и ефективно усвояване на средствата от европейските програми. Ако държавата не осигури тези средства сега, това би довело до сериозни забавяния, финансови корекции, загуба на европейско финансиране и значително по-висока тежест за държавния бюджет в бъдеще.

Припомняме че правителството отпусна на 4 февруари общо 25.6 млн. евро за капиталови разходи по проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“, които се финансират по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2026 година.