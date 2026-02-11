Въпреки оттеглянето на сигнал от дядо и баба за внука им, проверка в хижа „Петрохан“ е била правена

От Държавната агенция за закрила на детето обявиха, че въпреки че на 17 юни 2024 г. е бил оттеглен сигналът, подаден от дядо и баба за това, че техният малолетен внук е отчужден от тях и живее в хижа „Петрохан“, а не с родителите си в София, и те се притесняват за образованието му, държавните служители са направили своята проверка. В нея са участвали лекари, учители, общински служители. При отиването на място обаче въпросното дете не е било установено в хижата, но в нея е било регистрирано присъствието на две 13-годишни деца. Едното е било с придружител – негов пълнолетен брат, а за другото – била представена декларация от родителите, че те дават съгласието си детето им да бъде в хижа „Петрохан“. От Държавната агенция за закрила на детето са се свързали с родителите и от тях са разбрали, че малолетните прекарват летните си ваканции в хижата.

Това стана ясно по време на изслушването по случая „Петрохан“ на министъра на екологията – Манол Генов, на заместник-министъра на вътрешните работи Филип Попов, на и.ф. председател на ДАНС – Деньо Денев, на председателя на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова, на директора на ГД „Национална полиция“ – Васко Захариев и на началник отдел „Криминална полиция“ – Ангел Папалезов.

Изслушването, свързано със смъртта на шестима души – Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев, Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, първите трима открити мъртви пред хижа „Петрохан“, а другите трима – в кемпер край връх Околчица, бе поискано от парламентарните групи на „Има такъв народ“ и „Възраждане“.

Тъй като първоначалният сигнал от 13 юни 2024 г. е бил и до ДАНС, и техни служители са предприели проверка, независимо че и оттам същият сигнал – подаден от дядо и баба – е бил оттеглен с нотариално заверена декларация. Деньо Денев обаче отказа да даде повече подробности по проверката, отбелязвайки, че става въпрос за класифицирана информация. На въпрос от страна на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ дали има информация някой от убитите да е сътрудничил по някакъв начин на ДАНС, Денев заяви, че не може даде отговор на този въпрос по време на открито заседание. Преди това той уточни, че става въпрос за висящо производство и за да се получи информация по него, е необходимо разрешение от наблюдаващия прокурор.

На въпрос от страна на „БСП-Обединена левица“ как е възможно един от убитите, а по-конкретно – 15-годишният младеж – да не е ходил на училище, Теодора Иванова уточни, че екип на Държавната агенция е в частно училище „Космос“, където извършва проверка, но се е оказало, че от днес директорът на учебното заведение е в болнични.

Йордан Иванов от ПП-ДБ и Цончо Ганев от „Възраждане“ поискаха заседанието да бъде закрито, за да може да получат отговор на въпросите си. Иванов искаше да знае дали убитите са сътрудничили на ДАНС, а Ганев – дали в трагедията има замесени политици. Тошко Йорданов от ИТН искаше да знае дали в кръвта на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев са открити следи от опиати, а в телата на намерените в кемпера – семенна течност. Председателстващият заседанието – Николета Кузманова обяви, че ще подложи на гласуване само предложението на Йордан Иванов.

Очаквайте подробности…