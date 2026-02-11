РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Подкрепяната от Джак Ма, Ant Group се насочва към сектора на AI здравеопазването

Подкрепяната от Джак Ма, Ant Group се насочва към сектора на AI здравеопазването

Дъщерната компания на китайския конгломерат Alibaba, Ant Group залага на здравеопазването с изкуствен интелект като нов двигател на растежа си, след като преди години спря амбициозното си намерение за публично предлагане. Компанията иска в рамките на три години да достигне до повечето от 1.4 милиарда китайци с AI базирани здравни услуги и вече поставя този бизнес наравно с Alipay и кредитните си операции.

Подкрепяната от Джак Ма, Ant Group се насочва към сектора на AI здравеопазването

Основният фокус са т.нар. AI Doctor Agents – дигитални аватари на лекари, които отговарят на рутинни въпроси, насочват пациенти и подготвят информация преди преглед. Ключова роля има и приложението AQ, което обединява здравни данни, позволява записване на час, покупка на лекарства и плащане чрез застраховка. Вместо да поставя диагнози, системата свързва пациентите с над 5000 болници и 300 000 лекари.

Подкрепяната от Джак Ма, Ant Group се насочва към сектора на AI здравеопазването

Около 400 милиона китайци вече използват дигитални здравни услуги, а AQ има близо 30 милиона активни потребители месечно. Пазарът на онлайн здравеопазване в Китай се оценява на около 69 млрд. долара годишно.

Конкуренцията обаче е сериозна – Tencent, DeepSeek, Ping An и дори Alibaba също развиват AI решения в сектора. Ant Group инвестира стотици милиони долари, но засега не разкрива финансови резултати от този бизнес.

Подкрепяната от Джак Ма, Ant Group се насочва към сектора на AI здравеопазването

Китайското правителство насърчава дигиталното здравеопазване, а онлайн продажбите на лекарства растат бързо. Въпросът остава дали Ant Group ще успее да превърне амбициозната си AI стратегия в устойчив и печеливш модел в условията на ожесточена конкуренция.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.