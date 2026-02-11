Подкрепяната от Джак Ма, Ant Group се насочва към сектора на AI здравеопазването

Дъщерната компания на китайския конгломерат Alibaba, Ant Group залага на здравеопазването с изкуствен интелект като нов двигател на растежа си, след като преди години спря амбициозното си намерение за публично предлагане. Компанията иска в рамките на три години да достигне до повечето от 1.4 милиарда китайци с AI базирани здравни услуги и вече поставя този бизнес наравно с Alipay и кредитните си операции.

Основният фокус са т.нар. AI Doctor Agents – дигитални аватари на лекари, които отговарят на рутинни въпроси, насочват пациенти и подготвят информация преди преглед. Ключова роля има и приложението AQ, което обединява здравни данни, позволява записване на час, покупка на лекарства и плащане чрез застраховка. Вместо да поставя диагнози, системата свързва пациентите с над 5000 болници и 300 000 лекари.

Около 400 милиона китайци вече използват дигитални здравни услуги, а AQ има близо 30 милиона активни потребители месечно. Пазарът на онлайн здравеопазване в Китай се оценява на около 69 млрд. долара годишно.

Конкуренцията обаче е сериозна – Tencent, DeepSeek, Ping An и дори Alibaba също развиват AI решения в сектора. Ant Group инвестира стотици милиони долари, но засега не разкрива финансови резултати от този бизнес.

Китайското правителство насърчава дигиталното здравеопазване, а онлайн продажбите на лекарства растат бързо. Въпросът остава дали Ant Group ще успее да превърне амбициозната си AI стратегия в устойчив и печеливш модел в условията на ожесточена конкуренция.