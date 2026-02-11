ЕС поставя срок на търговското споразумение със САЩ: Aвтоматично изтичане през 2028 година

Преговарящите от Европейския парламент са решили търговското споразумение между Европейски съюз и Съединените американски щати да изтече автоматично през март 2028 година, ако до този момент не бъдат договорени нови условия. Решението е взето след среща в Страсбург, съобщава изданието Politico, цитирано от БНР. Така евентуалният край на сделката би настъпил, докато настоящият президент на САЩ Доналд Тръмп все още е на поста си.

Срещата е сложила край на продължилата седмици безизходица около премахването на митата върху американски индустриални стоки и омари. Напредък е постигнат, след като евродепутатите са договорили конкретни предпазни механизми срещу риск от ново влошаване на отношенията, особено след заплахите на Тръмп към Гренландия през миналия месец.

Един от най-спорните въпроси остава клаузата, която задължава Европейската комисия да направи преглед на споразумението шест месеца след влизането му в сила, ако САЩ не намалят митата до базово равнище от 15% за европейски продукти със съдържание на стомана. В момента тези мита са 50%.

„Ако САЩ не понижат митата в рамките на шест месеца за тези над 400 продукта, автоматично ще възстановим митата върху стоманата и свързаните с нея продукти в ЕС“, заяви председателят на парламентарната Комисия по външна търговия Бернд Ланге.

Още преди срещата е била приета и допълнителна клауза за суспендиране, която позволява споразумението да бъде анулирано, ако американският президент отново отправи заплахи към териториалната цялост на Европа.

Очаква се парламентарната комисия по външна търговия да гласува официалната позиция на 24 февруари.