Протест на БОЕЦ: Стига трупове! Стига лъжи! Митов и Сарафов вън!

Протест под наслов „Стига трупове! Стига лъжи! Митов и Сарафов вън!“ организират от Гражданско движение БОЕЦ пред сградата на МВР от 18:30 часа.

Искането на протеста е министърът на вътрешните работи Даниел Митов, главният секретар на МВР Мирослав Рашков, изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов и директорите на националната полиция и ГДБОП да бъдат отстранени незабавно.

Организаторите призовават МВР и прокуратурата да бъдат оглавени от хора, които имат обществено доверие и да бъде извършено цялостно и задълбочено разследване на случая „Петрохан“, което да установи и представи на обществото истината.