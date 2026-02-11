РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Протест на БОЕЦ: Стига трупове! Стига лъжи! Митов и Сарафов вън!

Протест под наслов „Стига трупове! Стига лъжи! Митов и Сарафов вън!“ организират от Гражданско движение БОЕЦ пред сградата на МВР от 18:30 часа.

Искането на протеста е министърът на вътрешните работи Даниел Митов, главният секретар на МВР Мирослав Рашков, изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов и директорите на националната полиция и ГДБОП да бъдат отстранени незабавно

Организаторите призовават МВР и прокуратурата да бъдат оглавени от хора, които имат обществено доверие и да бъде извършено цялостно и задълбочено разследване на случая „Петрохан“, което да установи и представи на обществото истината. 

