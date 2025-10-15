БОЕЦ проведе протест пред сградата на МВР под наслов „Боклук за боклука“

Приключи протестът на БОЕЦ пред сградата на МВР в столицата.

Протестиращите не бяха допуснати до сградата на министерството, но струпаха торби с боклук пред полицейската блокада и призоваха полицаите да не охраняват министър, който според тях слага чадър над купуването на гласове.

Половин час по-късно протестиращите успяха да пробият за кратко блокадата и да се доближат до сградата на МВР. Те събориха и разпиляха няколко контейнера със смет.

Лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев съобщи, че следващите подобни протести пред централите на парламентарно представените партии. Протестите ще продължат да бъдат под наслов „Боклук за боклука“.

Присъстващите бяха призовани да се присъединят към протеста на младите медици, който протича паралелно.

Протестът пред сградата на МВР с искане за оставката на министър Даниел Митов е организиран от Гражданското движение БОЕЦ. Протестната акция се провежда след изборите в Пазарджик, където според организаторите полицията е покровителствала търговията с гласове. Протестиращите планират да струпат чували с боклук през сградата.



Достъпът на протестиращите до сградата на МВР обаче беше осуетен. Половин час преди акцията бусове на жандармерията отцепиха пространството и блокираха всички подстъпи към участъка от улица „Шести септември“, където е министерството.

Полицейското присъствие е масирано.

Протестиращите настояваха да бъдат допуснати до сградата на МВР с аргумента, че протестът е заявен и одобрен.