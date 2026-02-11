РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Съветът на ЕС одобри отпускането на средства по програмата SAFE на България

Съветът на ЕС прие пакет от решения за изпълнение, с които се предоставя финансова помощ по програмата SAFE на страни-членки, сред които и България.

SAFE е финансов инструмент на ЕС, който подкрепя държавите членки, които желаят да инвестират в отбранителното промишлено производство чрез съвместни обществени поръчки. По тази първа вълна от инструмента, България ще получи префинансиране от 490 млн. евро, а максималният заем, който би могла да има, е над 3,26 млрд. евро

Днешното решение идва след положителната оценка на Европейската комисия на националните планове за инвестиции в отбраната.

Съветът прие и решение, с което упълномощава ЕС да подпише двустранното споразумение между Общността и Канада за участието на канадски дружества и продукти с произход от Канада в обществени поръчки по инструмента SAFE. Тя ще бъде първата страна извън ЕС, която ще участва в програмата.

